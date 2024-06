Les Bourses américaines en ordre dispersé ; Accenture dans le vert

(AOF) - Les marchés américains ont terminé sans direction claire. Cette séance a été rythmée par plusieurs statistiques. Tandis que les inscriptions au chômage ont dépassé les attentes, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie ainsi que les permis de construire et les mises en chantier ont déçu. Côté valeurs, sur fond de commandes importantes dans l'IA, Accenture a terminé dans le vert. Pour sa part, Nvidia, devenue l'entreprise la mieux valorisée du monde en Bourse, a perdu du terrain. Le Dow Jones a gagné 0,77% à 39134 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,79% à 17721 points.

Accenture a progressé de 7,29% à 306,16 dollars et prend la deuxième place de l'indice S&P 500 tandis que son concurrent français a gagné 3,03% à 188,85 euros, dominant l'indice CAC 40. Le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a beau avoir dévoilé des résultats décevants, les investisseurs concentrent leur attention sur ses commandes liées à l'intelligence artificielle générative, qui ont dépassé 900 millions de dollars sur le trimestre. Elles s'élèvent désormais à 2 milliards depuis le début de l'exercice.

Les chiffres économiques du jour

1,386 million de permis de construire ont été enregistrés en mai en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,45 million, après 1,44 million en avril. De plus, 1,277 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,37 million, après 1,35 million en avril.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 1,3 en mai, soit un niveau inférieur au consensus de 4,8. Il s'était élevé à 4,5 en mai.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 238000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 235000 après 243000 la semaine précédente.

L'indice de la confiance des constructeurs immobiliers américains de la NAHB (National Association of Home Builders) est ressorti à 43 en juin alors qu’il était anticipé à 45, après 45 en mai.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Accenture

Accenture est attendu en hausse à Wall Street grâce à ses commandes dans l'intelligence artificielle. Au troisième trimestre, clos fin mai, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,93 milliard de dollars, soit 3,04 dollars par action, à comparer avec 2 milliards de dollars, soit 3,15 dollars par action, un an plus tôt. Il est ressorti à 3,13 dollars en données ajustées alors que le marché anticipait 3,15 dollars par action.

Amazon

Amazon annonce son intention d'investir 10 milliards d'euros en Allemagne, alors que la demande pour ses services cloud et ses produits de vente au détail continue de progresser au sein de la plus grande économie d'Europe, a fait savoir le géant américain du commerce en ligne. La somme de 8,8 milliards d'euros sera investie d'ici 2026 afin de développer l'infrastructure cloud de sa filiale Amazon Web Service (AWS), sur fond d'essor des technologies d'intelligence artificielle (IA) générative en Europe.

Hewlett Packard Enterprise

L'autorité britannique de la concurrence (CMA) va enquêter sur l'offre de rachat de Hewlett Packard Enterprise sur Juniper Networks. Elle dispose jusqu'au 14 août pour décider si elle procède à une enquête plus approfondie. Hewlett Packard Enterprise a annoncé en janvier le rachat du spécialiste des réseaux pour environ 14 milliards de dollars.