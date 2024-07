Les Bourses américaines en forme avant l'inflation

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé la séance de mercredi sur une note positive à la veille de la publication de l’indice des prix à la consommation Outre-Atlantique en juin. Devant le Congrès, Jerome Powell a ouvert plus grande la porte à une baisse des taux en septembre. Les stocks de grossistes sont ressortis en ligne avec les attentes. Côté valeurs, l'éditeur de logiciels de conseil fiscal Intuit a reculé après avoir dévoilé un plan de réorganisation. Le Dow Jones a progressé de 1,09% à 39721 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,18% à 39721 points.

Intuit a reculé de 2,57% à 632,84 dollars et se classe parmi les plus fortes baisses du S&P 500. Dans un document déposé auprès de la SEC, l'éditeur de logiciels de conseil fiscal a dévoilé un plan de réorganisation, qui se traduira par des charges d'environ 250 à 260 millions de dollars. Elle seront principalement enregistrées dans les comptes du quatrième trimestre, clos fin juillet. Dans ce cadre, environ 1 800 employés quitteront l'entreprise et celle-ci fermera ses sites de Boise et d'Edmonton afin de développer ses équipes technologiques et ses capacités dans des lieux stratégiques.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont augmenté de 0,6% en mois de mai en ligne avec les attentes après une hausse de 0,1% en avril.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbvie

AbbVie annonce que le Dr Roopal Thakkar, son actuel vice-président principal, directeur médical chargé de la thérapie mondiale, a été nommé au poste de vice-président exécutif chargé de la recherche-développement et directeur scientifique. Succédant au Dr Thomas J. Hudson qui fait valoir ses droits à la retraite, il dirigera 14 000 personnes. Roopal Thakkar a passé neuf ans chez Abbott avant d'intégrer Abbvie en 2012 au moment de la scission de cette division d'Abbott chargée de la recherche.

Chipotle Mexican Grill

Chipotle Mexican Grill a fait part du départ à la retraite de son directeur financier Jack Hartung. Il quitterait son poste le 31 mars 2025 et aurait pour remplaçant Adam Rymer, qui travaille chez Chipotle depuis 15 ans et occupait dernièrement le poste de vice-président des finances.

Honeywell

Honeywell a accepté d'acquérir les activités d'Air Products dans le domaine des technologies et équipements de traitement du gaz naturel liquéfié (GNL) pour un montant de 1,81 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire. Ce montant représente environ 13 fois l'Ebitda estimé pour 2024.

3M

3M est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé ce mercredi la démission de Monish Patolawala, son directeur financier, à compter du 31 juillet 2024, qui part " saisir une autre opportunité ". Monish Patolawala avait rejoint le groupe de St Paul (Minnesota) en 2020 après avoir passé dix ans à la direction financière de la filiale Transports de General Electric. Ce départ intervient quatre mois après la nomination de William Brown au poste de directeur général du groupe en remplacement de Michael Roman.

Tyson Foods

Tyson Foods a annoncé la vente de son usine de volailles, basée dans l'État américain de Géorgie, à House of Raeford Farms. Cette vente intervient alors que le groupe agroalimentaire vise à diminuer ses dépenses dans un contexte de faible demande. Les termes de l'accord, qui doivent être approuvés par les autorités de régulation américaines, n'ont pas été divulgués. Début mai, la firme indiquait avoir dégagé, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice ajusté par action de 62 cents, contre un déficit de 4 cents par titre un an plus tôt à la même période. Le consensus était de 9 cents.