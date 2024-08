Les Bourses américaines dans l'attente des minutes de la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir dans le vert ce mercredi. L'attention des investisseurs sera tournée en premier lieu sur les minutes de la Fed en début de soirée avant le symposium de Jackson Hole qui se tiendra jeudi avec une intervention de Jerome Powell prévue le lendemain. Côté valeurs, l'action JD.com est attendue en nette baisse, Walmart ayant annoncé la vente de sa participation de 5,2% dans la société chinoise de commerce électronique. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P gagnent 0,21% et ceux du Nasdaq 0,21%.

Hier à Wall Street

Après l'euphorie des dernières séances, les indices américains ont clôturé la séance dans le rouge. Si aucune statistique majeure n'a figuré au menu de ce mardi, les investisseurs attendent l'ouverture jeudi du symposium de Jackson Hole, rendez-vous au cours duquel les principaux banquiers centraux aborderont les grands thèmes économiques de la rentrée. Côté valeurs, Palo Alto Networks a grimpé dans le sillage de ses résultats annuels et de perspectives optimistes pour 2025. Le Dow Jones a perdu 0,15% à 40834 points et le Nasdaq a cédé 0,33% à 17816 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront connues à 16h30.

Les valeurs à suivre

Bristol-Myers Squibb

Bristol Myers Squibb a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accepté sa demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA) pour son produit Opdivo (nivolumab) en combinaison avec le Yervoy (ipilimumab) comme traitement potentiel de première intention pour les patients adultes atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) non résécable,. Cette autorisation a été accordée sur la base des résultats de l'essai de phase 3 CheckMate -9DW.

Coty

Au cours de l'exercice 2024, le bénéfice net déclaré du groupe de cosmétiques Coty a chuté de 85%, ressortant à 76,2 millions de dollars contre 495 millions de dollars l'année précédente. L'Ebitda ajusté a augmenté de 12 % pour atteindre 1,091 milliard de dollars, dépassant ses prévisions : entre 1,08 et 1,09 milliard de dollars. Cela a généré une marge d'Ebitda ajusté de 17,8 %, soit une hausse de 30 points de base d'une année sur l'autre et dans le haut de la fourchette des prévisions de Coty.

Toll Brothers

Au troisième trimestre 2023/2024, le bénéfice net et le bénéfice par action de Toll Brothers se sont élevés à 374,6 millions de dollars et 3,60 dollars. Ils sont en recul par rapport au troisième trimestre 2022/2023 : 414,8 millions de dollars et 3,73 dollars. En outre, le chiffre d'affaires des ventes de logements s'est élevé à 2,72 milliards de dollars, en hausse de 2% par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2023. Le résultat opérationnel s'est élevé à 497,2 millions de dollars, soit 18,2% du chiffre d'affaires total contre 515,1 millions de dollars, soit 19.2% du CA il y a un an.

Walmart

Walmart cherche à lever jusqu'à 3,74 milliards de dollars en vendant sa participation de 5,2% dans la société chinoise de commerce électronique JD.com, a indiqué Bloomberg News. L'action de JD.com cotée aux États-Unis chute de 7% en pré-Bourse. Le géant américain de la distribution a déclaré dans un communiqué que cette décision lui permettra de se concentrer sur les activités de Walmart China, ainsi que sur celles de l'unité chinoise de Sam's Club, sa filiale d'entreposage.