Les Bourses américaines bien orientées avant Jackson Hole

(AOF) - Les marchés actions américains ont entamé la semaine sur une note positive. Les investisseurs ont l'attention tournée vers l'investiture de la candidate démocrate Kamala Harris pour l'élection présidentielle et le symposium annuel de Jackson Hole. Le discours du président de la Fed, Jerome Powell, est pour sa part attendu vendredi. Côté valeurs, le groupe de cosmétiques américain Estee Lauder s'est replié dans le sillage de ses résultats décevants sur l'exercice 2023-2024. Le Dow Jones a progressé de 0,58% à 40896 points et le Nasdaq de 1,39% à 17876 points.

Estee Lauder (-2,23% à 92,85 dollars) a terminé en baisse à Wall Street alors que l'entreprise a publié ce lundi ses résultats décevants sur l'exercice 2023/2024. Le groupe a généré un chiffre d'affaires net annuel de 15,61 milliards de dollars, en baisse de 2% par rapport aux 15,91 milliards de dollars de l'année précédente. "Ce repli s'explique par la faiblesse persistante du secteur des produits de beauté de prestige en Chine continentale et par le déclin du secteur du travel retail en Asie", explique le groupe de cosmétiques américain.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce lundi Outre-Atlantique.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMD

AMD a signé un accord définitif pour l'acquisition de ZT Systems dans le cadre d'une transaction en espèces et de stocks d'une valeur de 4,9 milliards de dollars, y compris un paiement conditionnel pouvant atteindre 400 millions de dollars sur la base de certaines étapes après la clôture. L'acquisition devrait être relutive dès l'année de sa finalisation, prévue courant 2025. ZT Systems est un fournisseur leader d'infrastructures d'intelligence artificielle pour les plus grandes entreprises informatiques hyperscale du monde.

BMS

Bristol Myers Squibb a annoncé ce lundi que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a validé sa demande d'extension de l'indication de son produit Breyanzi, afin d'inclure le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome folliculaire (LF) récidivant ou réfractaire. La validation permet à l'examen scientifique de commencer dans le cadre de la procédure d'examen centralisée de l'EMA. "Les patients d'une maladie récidivante ou réfractaire ont tendance à connaître des réponses plus courtes à chaque nouvelle ligne de traitement", a souligné Anne Kerber, vice-présidente senior de BMS.

Estee Lauder

Estée Lauder a généré un chiffre d'affaires net annuel de 15,61 milliards de dollars, soit une baisse de 2 % par rapport aux 15,91 milliards de dollars de l'année précédente. Ce repli s'explique par la faiblesse persistante du secteur des produits de beauté de prestige en Chine continentale et par le déclin du secteur du travel retail en Asie. Le groupe de cosmétiques a dégagé un bénéfice net de 0,39 milliard de dollars, contre un bénéfice net de 1,01 milliard de dollars l'année précédente. Le bénéfice net dilué par action ordinaire s'est établi à 1,08 dollar, contre 2,79 dollars.

Hewlett Packard

HP affiche la plus forte baisse de l'indice S&P 500 ce lundi (-4,11% à 34,44 dollars). Ce recul intervient après que Morgan Stanley est passé, selon une source de marché, de " Surpondération " à " Pondération en ligne " sur le titre du groupe technologique. Le broker maintient cependant son objectif de cours de 37 dollars, citant la reprise du marché des PC. A 9,5 fois le ratio cours/ bénéfice, il voit cependant peu de possibilités d'amélioration, soulignant que la demande de PC au second semestre 2024 devrait être légèrement plus faible que prévu.

Marriott

Marriott International est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un accord de licence à long terme avec le groupe Sonder Holdings. Cet accord devrait ajouter plus de 9000 chambres au portefeuille de Marriott d'ici la fin de l'année et environ 1500 chambres à son pipeline. En vertu de cet accord, le portefeuille actuel de Sonder, qui se compose principalement d'hébergements de type appartement sur les marchés urbains, devrait être ajouté au système Marriott dans le cadre d'une nouvelle collection appelée éSonder by Marriott Bonvoyé.