Les bons résultats soutiennent les Bourses européennes avant l'emploi

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en janvier sera dévoilé à 14h30 avant l'indice de confiance des consommateurs en janvier aux Etats-Unis et les commandes à l'industrie en décembre, à 16h00.

En décembre, la production en France augmente sur un mois dans l’industrie manufacturière (+1,2 % après +0,2 %) et dans l’ensemble de l’industrie (+1,1 % après +0,5 %), a fait savoir l'Insee ce vendredi.

Bonduelle recule de 0,91% à 9,82 euros. Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2023-2024 du groupe s'établit à 1,21 milliard d'euros contre 1,24 milliard d'euros à la même période il y a un an, soit une hausse de 4,5% en données comparables et une baisse de 2,4% en données publiées. "La croissance du chiffre d'affaires du deuxième trimestre montre une accélération, comparativement au premier trimestre de l'exercice", explique le spécialiste dans la transformation industrielle des légumes.

Vallourec (+5,34% à 14,465 euros) vire en tête au sein du SBF 120 après avoir annoncé jeudi soir que ses résultats 2023 seront supérieurs à ses objectifs relevés en novembre. Selon des données préliminaires, le spécialiste des tubes en acier sans soudure anticipe désormais un résultat brut d'exploitation (RBE) 2023 qui devrait dépasser les 1,19 milliards d'euros (contre une estimation précédente entre 1,075 et 1,175 milliards d'euros et un consensus de 1,137 milliards d'euros).

Affichant l'une des plus fortes hausses de l'indice Dax40, Mercedes progresse de 3% à 64,97 euros après avoir prévenu que son cash flow libre industriel sera meilleur que prévu. Le constructeur allemand affiche un cash flow libre industriel de 11,3 milliards d'euros en 2023, nettement au-dessus des attentes du marché (9,9 milliards d'euros). Mercedes attribue ce résultat à la réduction du besoin en fonds de roulement et à un taux élevé de conversion en cash.

(AOF) - Les marchés européens progressent, soutenus par la bonne performance de Wall Street hier et par des résultats de sociétés favorables, tant aux Etats-Unis (Meta, Amazon) qu'en Europe (Mercedes). Les investisseurs attendent désormais le rapport sur l’emploi aux Etats-Unis en janvier. 180000 emplois devraient avoir été créés et le taux de chômage devrait remonter à 3,8%. A Paris, Vallourec progresse alors qu'il fera mieux que prévu en 2023. Vers 12h15, le CAC 40 gagne 0,53% à 7629 points tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,69% à 4670 points.

