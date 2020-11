Les bons résultats du vaccin anti-Covid de Moderna donnent un nouveau shoot aux marchés

(AOF) - Déjà bien orientés ce matin, les marchés européens ont renforcé leur gains grâce aux bons résultats du vaccin anti-Coronavirus de Moderna. L'indice CAC 40 a gagné 1,70% à 5 471,48 points, retrouvant ses niveaux de fin février. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,21% à 3 473,55 points. Sans surprise, Wall Street était également bien orienté, le Dow Jones gagnant 1,53% vers 17h30.

Les Bourses européennes ont débuté la séance sur une note positive grâce à des statistiques favorables en Asie. Ainsi, en Chine, la production industrielle a augmenté de 6,9% en octobre, contre +6,5% attendu. Les investissements en capital fixe ont, eux, progressé de 1,8% entre janvier et octobre, à comparer avec un consensus de +1,6%.

Elles ont accéléré à la hausse en milieu de journée; Moderna ayant fait part de résultats favorables pour son candidat-vaccin contre le Covid-19. Il serait efficace à 94,5 %. Une semaine après Pfizer et son partenaire BioNTech, un second vaccin semble bien parti pour pouvoir lutter efficacement contre le Coronarivus et permettre ainsi à l'activité économique de retrouver un niveau normal à terme. D'autres firmes pharmaceutiques, dont AstraZeneca, devraient également dévoiler prochainement les performances de leur vaccin.

Cette annonce a entraîné la réalisation au sein des indices d'un scénario semblable à celui de la semaine dernière. Les investisseurs ont favorisé les sociétés les plus à même de bénéficier d'une normalisation de la situation économique. Airbus et Safran ont clôturé parmi les plus fortes hausses du CAC 40, gagnant plus de 5%. Le titre Total a gagné un peu moins de 5%, soutenu par des cours du pétrole en progression.

Mais les grandes gagnantes du jour ont été les valeurs, qui ont d'autant plus à gagner de ce retour à la normale qu'elles étaient dans une position délicate avant la pandémie : + 25,3% pour Vallourec, +13,5% pour CGG, + 11,8% pour Air France...

Les valeurs technologiques, vertes et celles liées à la santé ont été délaissées : - 0,8% pour Air Liquide, -1,4% pour Eurofins...