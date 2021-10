Les bons résultats des entreprises suscitent l'optimisme des marchés

Enfin, au niveau macroéconomique, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé plus que prévu, atteignant 293 000, contre un consensus de 316 000. Elles ressortent au plus bas depuis mars 2020, soit le début de la pandémie.

Dans cet environnement porteur, les résultats meilleurs que prévu des grandes banques américaines ont été particulièrement bien accueillis. Après J.P. Morgan hier, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup et Morgan Stanley ont à leur tour dévoilé des résultats très solides malgré la faiblesse des taux.

La matinée a bien débuté sur le Vieux Continent. La clôture positive de Wall Street hier, et des Bourses asiatiques ce matin, a rassuré des investisseurs inquiets des tensions inflationnistes persistantes et d'un durcissement prochain des politiques monétaires. Preuve que les marchés n'attendent pas un resserrement monétaire brutal, les taux longs ont poursuivi leur décru.

(AOF) - Les marchés actions européens ont poursuivi leur rebond, principalement grâce au bon début de saison des résultats d'entreprises. Le CAC 40 a gagné 1,33% à 6 685,21 points. L'indice européen Euro Stoxx 50 a progressé de 1,62% à 4 149,55 points. Aux Etats-Unis aussi, l'humeur est légère comme en témoigne le gain de plus de 1,3% du Dow Jones comme pour le Nasdaq.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.