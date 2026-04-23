Les bénéfices trimestriels d'Union Pacific augmentent grâce à l'amélioration de la tarification de base

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(Ajoute le cours de l'action au paragraphe 2 et des détails au paragraphe 3)

Union Pacific UNP.N a annoncé jeudi un bénéfice plus élevé pour le premier trimestre, grâce à des gains sur les prix de base qui ont compensé des coûts d'exploitation plus élevés.

Les actions de la sociétéont augmenté de plus de 2 % dans les échanges de pré-marché.

Le bénéfice net de l'opérateur ferroviaire de la côte ouest pour le trimestre a augmenté de 6,3 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars, ou 2,87 $ par action, contre 1,63 milliard de dollars, ou 2,70 $ par action, un an plus tôt.

Les chemins de fer américains bénéficient d'augmentations de prix et d'une rationalisation des opérations,tandis que l'accent mis sur la fourniture de services plus fiables soutient les volumes de fret.