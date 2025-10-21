 Aller au contenu principal
Les bénéfices du Nasdaq dépassent les estimations grâce à l'augmentation du volume des transactions et à la demande en matière de fintech
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du paragraphe 1 pour le comparer aux estimations, ajout de détails au paragraphe 5)

L'opérateur boursier Nasdaq NDAQ.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mardi, la volatilité persistante ayant stimulé les volumes de transactions tandis qu'une demande robuste a tiré vers le haut ses activités de réglementation et de solutions de gestion des fraudes.

Les traders ont activement modifié leurs portefeuilles pour naviguer dans les politiques commerciales incertaines de l'administration Trump et les préoccupations en matière de croissance, ce qui a stimulé les volumes pour les contrats d'options sur actions américaines de la bourse, ainsi que pour les actions au comptant.

Les revenus des services de marché de la société provenant des transactions ont grimpé de 14 % pour atteindre 303 millions de dollars.

Les bénéfices des entreprises alimentés par l'IA et la baisse des taux ont également propulsé les indices américains à des niveaux record au cours du trimestre.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 511 millions de dollars, soit 88 cents par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 85 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont augmenté de 1 % dans les échanges avant bourse.

Nasdaq a également enregistré une croissance généralisée dans ses divisions de technologie financière et de logiciels, ce qui reflète l'orientation stratégique de la société visant à générer des revenus plus prévisibles et récurrents, moins sensibles à la volatilité du marché.

Le chiffre d'affaires de son unité de technologie financière, qui comprend les logiciels de lutte contre la criminalité financière et de réglementation, a bondi de 23,2 % pour atteindre 457 millions de dollars au troisième trimestre, tandis que le chiffre d'affaires de son unité d'indexation a augmenté de 13,2 % pour s'établir à 206 millions de dollars.

"Nasdaq a franchi des étapes importantes au troisième trimestre, le chiffre d'affaires trimestriel de Solutions dépassant le milliard de dollars et le chiffre d'affaires annuel récurrent atteignant 3 milliards de dollars pour la première fois", a déclaré Adena Friedman, directrice générale de Nasdaq, dans un communiqué.

Le trimestre a également été marqué par un retour triomphal des introductions en bourse sur les marchés américains, ce qui constitue un revirement frappant par rapport au mois d'avril, lorsque les droits de douane de Trump ont freiné de nombreux projets d'introduction en bourse.

Selon les données de Dealogic, les volumes d'introductions en bourse aux États-Unis ont enregistré leurs meilleurs neuf premiers mois de l'année depuis 2021.

La société de technologie spatiale Firefly Aerospace FLY.O et la banque blockchain Figure FIGR.O ont été parmi les débuts notables sur le Nasdaq au cours de la période.

Le chiffre d'affaires net du Nasdaq a augmenté de 15 % pour atteindre 1,32 milliard de dollars.

Valeurs associées

CITIGROUP
99,290 USD NYSE +2,28%
FIGURE TECH RG-A
40,6900 USD NASDAQ +5,80%
FIREFLY
27,1200 USD NASDAQ +2,88%
GOLDMAN SACHS GR
763,090 USD NYSE +1,68%
JPMORGAN CHASE
302,390 USD NYSE +1,56%
NASDAQ
88,8600 USD NASDAQ +0,30%
S&P 500 INDEX
6 735,13 Pts CBOE +1,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

