Les bénéfices de Target gonflés par le remboursement de droits de douane

La chaîne de magasins à prix réduits Target affiche un BPA ajusté de 2,65 USD au titre de son 3e trimestre comptable, gonflé à hauteur de 0,50 USD par un effet positif lié à des remboursements de droits de douane.

Hors remboursements de droits de douane, le BPA ajusté aurait augmenté de 21% en comparaison annuelle. Même en excluant cet élément exceptionnel, il ressort supérieur au consensus de marché, qui était d'un peu plus de 2,05 USD.

La marge opérationnelle du groupe basé à Minneapolis s'est améliorée de 1,8 point en comparaison annuelle, pour atteindre 6,2%, une amélioration due à hauteur de 1,1 point aux remboursements de droits de douane.

À 27,1 MdsUSD, le chiffre d'affaires de Target a augmenté de 7,1%, dont une croissance de 5,6% en données comparables, avec des progressions de 4,6% pour les ventes en magasin et de 9,8% pour les ventes sur Internet.

Le chiffre d'affaires a progressé dans la majorité des principales catégories de produits, avec notamment une croissance de près de 27% dans la catégorie Fun 101, de plus de 9% dans les produits de beauté et de près de 7% dans l'alimentation et les boissons.

Faisant état, depuis le début du mois de novembre, de ventes "conformes à ses propres objectifs et aux attentes, en accélération par rapport à la dynamique d'octobre", Target vise désormais une croissance de l'ordre de 6% de ses ventes annuelles, soit un point de plus que son estimation précédente.

Le groupe ajoute viser, toujours pour l'exercice en cours, un BPA ajusté entre 10,65 et 11,40 USD, ainsi qu'une marge opérationnelle de l'ordre de 6,2%, intégrant des effets positifs liés aux remboursements de droits de douane de respectivement 2,14 USD et 1,1 point de marge, comptabilisés à ce jour.