Les bénéfices de SoFi, banque fintech, augmentent grâce à la forte croissance des activités payantes
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Prakhar Srivastava et Atharva Singh

SoFi Technologies SOFI.O a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une forte demande de prêts et à une croissance rapide de ses activités payantes.

Les prêteurs fintech sont devenus populaires parmi les jeunes clients, qui préfèrent les plateformes plus rapides et basées sur des applications aux banques traditionnelles qui dépendent fortement des succursales pour la plupart de leurs opérations et qui ont des processus de longue haleine.

La demande de prêts reste forte, les récentes baisses de taux d'intérêt ayant encouragé le refinancement et la consolidation des dettes. Les consommateurs transfèrent les soldes de leurs cartes de crédit à coût élevé vers les prêteurs fintech afin de bénéficier de prêts personnels à faible taux d'intérêt.

L'activité de services financiers de SoFi, qui comprend les cartes de crédit et les produits d'investissement, a vu son chiffre d'affaires bondir de 78 % au cours du trimestre clos le 31 décembre, pour atteindre 456,7 millions de dollars.

Les activités payantes permettent aux fintechs de se prémunir contre les fluctuations des taux d'intérêt. Les revenus de Sofi provenant de ce segment ont bondi de 53 % par rapport à l'année précédente.

Fondée en 2011 pour refinancer les prêts étudiants, SoFi s'est développée dans les prêts personnels, les hypothèques, l'investissement et les paiements, en ciblant des clients plus jeunes et férus de technologie.

Le total des prêts accordés a atteint le chiffre record de 10,5 milliards de dollars, soit une hausse de 46 % par rapport à l'année précédente, grâce à la forte demande de prêts personnels, de prêts étudiants et de prêts immobiliers.

Le directeur général Anthony Noto a déclaré que la performance du crédit est restée conforme aux attentes et que la santé financière globale de ses membres en matière de dépenses, d'investissement et de crédit "est restée forte",

CONTRACTION DES CARTES DE CRÉDIT EN VUE Au début du mois, le président américain Donald Trump a proposé de plafonner à 10 % les taux d'intérêt des cartes de crédit, ce qui, selon les banques, pourrait restreindre l'accès des consommateurs au crédit.

"Je m'attends à une contraction significative des prêts sur cartes de crédit parce que l'économie des soldes renouvelables ne fonctionnerait pas. Les gens auront toujours besoin de crédit et cela laisserait un énorme vide sur le marché", a déclaré Anthony Noto, directeur général de SoFi, à Reuters.

Le chiffre d'affaires ajusté de la banque au quatrième trimestre a augmenté de 37 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le chiffre record de 1 milliard de dollars.

Son bénéfice ajusté a plus que doublé pour atteindre 13 cents par action, contre 5 cents un an plus tôt.

