Les bénéfices de Paramount Skydance au premier trimestre bénéficient des mesures de réduction des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2) par Dawn Chmielewski

Paramount Skydance PSKY.O a annoncé lundi que son bénéfice avant impôts avait augmenté au premier trimestre, grâce à la rationalisation de ses opérations et à l'amélioration des résultats de ses activités de streaming et de production cinématographique, qui ont compensé le recul enregistré dans le secteur de la télévision.

L'action de la société a progressé de 4 % en séance prolongée.

Toutefois, le géant des médias prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de Wall Street, invoquant l'absence de films phares tels que « Mission: Impossible – L'ultime confrontation » et le Final Four du basket-ball universitaire de la NCAA.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) du premier trimestre s'est élevé à 1,16 milliard de dollars, en hausse de 59 % par rapport à l'année précédente, grâce à la fusion entre Paramount et Skydance. Le chiffre d'affaires a légèrement augmenté de 2 % pour atteindre 7,35 milliards de dollars.

Les économies réalisées à la suite de la fusion et une augmentation de 11 % des revenus du streaming ont contribué à la hausse des bénéfices.

Ces résultats sont les premiers depuis que Paramount a conclu un accord de 110 milliards de dollars pour acquérir Warner Bros Discovery WBD.O , dans le but d'étendre son envergure dans le cinéma et la télévision en exploitant la vaste bibliothèque de films et de séries de Warner.

Paramount prévoit un chiffre d'affaires total pour le deuxième trimestre compris entre 6,75 et 6,95 milliards de dollars, en deçà des estimations de 7,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Afin de développer son activité de streaming, Paramount a commencé à diffuser l'Ultimate Fighting Championship en janvier, ce qui a contribué à porter le nombre total d'abonnés à Paramount+ à 79,6 millions au premier trimestre.

La croissance du nombre d'abonnés de la plateforme devrait stagner au deuxième trimestre, car environ 2 millions d'utilisateurs internationaux bénéficiant d'offres groupées ne seront plus pris en compte, a indiqué la société.

Pour le premier trimestre, la société a annoncé un bénéfice ajusté de 23 cents par action, contre des estimations de 15 cents.