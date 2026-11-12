Les bénéfices de la division Hygiène et Santé de P&G en Inde reculent sous l'effet de la hausse des coûts

La division Hygiène et Santé de Procter & Gamble PROC.NS a annoncé jeudi une baisse de 7 % de son bénéfice trimestriel, alors que le fabricant indien de biens de consommation est confronté à la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie provoquée par la crise au Moyen-Orient.

Les répercussions du conflit ont entraîné une hausse des coûts de l'énergie et du fret, fait grimper les prix des matières premières et mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement, ce qui a poussé les entreprises du monde entier à augmenter leurs prix pour contrer la compression des marges.

Voici plus de détails:

Pour P&G Hygiene and Health Care, filiale du groupe américain de biens de consommation Procter & Gamble PG.N , le bénéfice a chuté à 1,96 milliard de roupies (20,93 millions de dollars) pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre, contre 2,1 milliards de roupies un an plus tôt.

L'action du fabricant indien des pastilles Vicks et des serviettes hygiéniques Whisper a chuté de près de 4 % à l'annonce des résultats. Elle clôturait en baisse de 1,4 % à 7 099,50 roupies.

La hausse des coûts des matières premières et de l’énergie a pesé sur les bénéfices au cours du trimestre, a indiqué P&G Hygiene and Health Care.

« Le contexte macroéconomique reste difficile », a déclaré Kumar Venkatasubramanian, directeur général.

Le chiffre d'affaires d'exploitation a légèrement reculé à 11,45 milliards de roupies.

Plusieurs entreprises phares, notamment Hindustan Unilever HLL.NS et Nestlé India NEST.NS , ont également signalé une inflation des matières premières, le secteur se tournant vers des conditionnements plus petits et des hausses de prix pour stimuler ses bénéfices.

(1 $ = 93,6400 roupies indiennes)