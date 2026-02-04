Les bénéfices de la bourse de produits dérivés CME augmentent grâce à la demande de couverture qui accroît le volume des transactions

La bourse de produits dérivés CME Group

CME.O a enregistré une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mercredi, la forte demande de produits sur les actions et les métaux ayant stimulé les volumes d'échanges.

L'incertitude croissante concernant les perspectives économiques générales, y compris le rythme des réductions de taux d'intérêt, et l'escalade des tensions géopolitiques et commerciales ont incité les investisseurs à couvrir leurs portefeuilles de manière plus agressive. Cette évolution a soutenu la demande de produits d'actions et de métaux.

Le volume quotidien moyen total (ADV) sur la plus grande place de marché de produits dérivés du monde a augmenté d'environ 7,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre le chiffre record de 27,4 millions de contrats.

Le volume quotidien moyen des métaux a plus que doublé pour atteindre le chiffre record de 1,4 million de contrats, tandis que le volume quotidien moyen des actions a augmenté de 22 %.

Les volumes de transactions sur les bourses augmentent généralement lorsque les marchés deviennent volatils, les clients renforçant leurs stratégies de couverture pour gérer les risques et protéger leurs portefeuilles.

Les revenus des données de marché ont augmenté de 14,5 % pour atteindre 208 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que les frais de compensation et de transaction, la principale source de revenus de la bourse, ont augmenté de 7,8 % pour atteindre 1,33 milliard de dollars.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice attribuable aux actionnaires de CME s'est élevé à 997,7 millions de dollars, soit 2,77 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 907,4 millions de dollars, soit 2,52 dollars par action, un an plus tôt.

Les actions de CME ont gagné près de 17,6 % en 2025, contre une hausse de 28,5 % pour Cboe Global Markets, une augmentation de 8,7 % pour Intercontinental Exchange et un bond de 25,6 % pour Nasdaq.