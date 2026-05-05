Les bénéfices de KKR progressent grâce à la croissance de ses actifs, tandis que le rythme des opérations s'accélère au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1)

KKR KKR.N a perçu des commissions plus élevées grâce à la gestion d'un volume croissant d'actifs et a bénéficié d'une reprise des transactions au premier trimestre, a déclaré mardi la société de rachat.

L'action de la société a progressé d'environ 1% avant l'ouverture de la bourse.

Le groupe new-yorkais a levé 28 milliards de dollars de nouveaux capitaux, grâce aux flux vers le secteur du crédit, qui constitue le segment le plus important de ses 758 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

KKR et ses concurrents ont connu une année mouvementée en bourse au cours de l'année écoulée, les investisseurs s'inquiétant de leur croissance future, de l'impact de l'intelligence artificielle sur les sociétés de leur portefeuille et des normes de crédit dans le secteur du crédit privé.

La guerre au Moyen-Orient a ensuite secoué les marchés et jeté une ombre sur les prévisions d’une activité de transactions soutenue.

“Dans un contexte volatil, les opérations de monétisation se sont accélérées, et au cours des 12 derniers mois, nous avons investi plus de capitaux pour le compte de nos clients qu’à aucun autre moment de notre histoire”, ont déclaré les co-directeurs généraux Joseph Bae et Scott Nuttall.

Les commissions liées à la gestion des fonds pour le compte des clients, perçues indépendamment de la performance des investissements, ont bondi de 30%, à 1,2 milliard de dollars. Le résultat net ajusté global a atteint 1,2 milliard de dollars, soit 1,39 dollar par action.

Les rendements bruts de ses fonds de capital-investissement et de crédit ont ralenti. Le portefeuille de capital-investissement traditionnel a enregistré un rendement de 1% au premier trimestre, contre 10% sur les douze derniers mois.

Ses fonds de dette sont passés en territoire négatif, les indices composites de ses stratégies de crédit à effet de levier et de crédit privé affichant un rendement de -1%, contre respectivement 5% et 4% au cours des douze derniers mois.

Les actions de KKR ont regagné un peu de terrain depuis leur creux de mars, mais s'échangent toujours à un niveau inférieur d'environ 19% sur l'année.