Les bénéfices de KKR atteignent un niveau record grâce à la forte hausse des cessions d'actifs et des commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* KKR prévoit de restituer plus de 40 milliards de dollars à ses investisseurs en 2026

* Son portefeuille d'actifs franchit la barre des 800 milliards de dollars

* KKR lève 25 milliards de dollars de nouveaux capitaux au troisième trimestre

* Bénéfice trimestriel et revenus liés aux commissions records pour KKR

* Le cours de l'action progresse de 3 % en pré-ouverture

(Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 1 et dans les graphiques)

KKR KKR.N a annoncé lundi un bénéfice trimestriel record, le géant de l'investissement ayant poursuivi sa série de ventes d'actifs et perçu des commissions plus élevées sur la gestion des fonds de ses clients, ce qui a fait grimper son action de 3 % avant l'ouverture de la Bourse.

La société new-yorkaise a accéléré ses sorties d’investissement cette année et a restitué davantage de capital à ses investisseurs, alors même que la hausse des taux d’intérêt a ralenti les ventes d’actifs dans l’ensemble du secteur.

“Nous continuons à monétiser nos investissements et à restituer des capitaux à nos clients à des niveaux records”, ont déclaré les co-directeurs généraux Joseph Bae et Scott Nuttall dans un communiqué.

KKR prévoit de restituer plus de 40 milliards de dollars à ses clients cette année, soit plus de 50 % de plus que son précédent record annuel.

Le gestionnaire d’actifs a conclu une série de transactions au troisième trimestre, notamment la vente de CoolIT Systems , une société spécialisée dans le refroidissement des centres de données, et d’Atlantic Aviation, une plateforme d’infrastructures dédiée à l’aviation privée.

Le résultat net ajusté a bondi de 29 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars, soit 1,78 dollar par action, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 1,59 dollar, selon les données compilées par LSEG.

KKR est en passe de terminer l’année en beauté, avec la vente de USI Insurance Services à Aon AON.N , d’un montant de 17 milliards de dollars, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre et ajouter environ 2 milliards de dollars au bénéfice ajusté.

LE VOLUME D'ACTIFS ATTEINT LA BARRE DES 800 MILLIARDS DE DOLLARS

KKR a levé 25 milliards de dollars de nouveaux capitaux au cours du trimestre clos le 30 septembre, portant ses actifs sous gestion au-delà de 800 milliards de dollars. Ces entrées de capitaux ont principalement été générées par ses stratégies de crédit et de liquidité, ainsi que par sa plateforme d’actifs réels.

KKR, qui s’est fait un nom en tant que pionnier des rachats d’entreprises, s’est diversifié au-delà du capital-investissement pour s’étendre à des domaines tels que le crédit et les actifs réels. L’entreprise vise à dépasser les 1 000 milliards de dollars d’actifs d’ici 2030.

Les revenus liés aux commissions ont bondi de 27 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars, grâce à la hausse des commissions de gestion et des revenus de performance liés aux commissions.

Le portefeuille d’infrastructures a enregistré un rendement brut de 4 %, tandis que le capital-investissement traditionnel est resté stable. Les indices composites du crédit à effet de levier et du crédit alternatif ont affiché des rendements respectifs de 1 % et 3 %.

KKR a racheté pour 567 millions de dollars d’actions entre le 30 juin et le 4 novembre et a augmenté la semaine dernière son autorisation de rachat d’actions de 500 millions de dollars.