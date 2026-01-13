Les bénéfices de JPMorgan dépassent les estimations grâce à l'essor des transactions, mais pénalisés par la carte Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La hausse des marchés stimule le bénéfice trimestriel

*

Le directeur général Dimon signale que l'économie américaine reste résiliente

*

Bénéfice ajusté par action de 5,23 $ contre une estimation de 5 $

*

Les actions augmentent dans un contexte d'échanges volatils

(Réécriture de l'ensemble des estimations, des détails et du contexte de la déclaration de résultats)

Le bénéfice de JPMorgan Chase JPM.N a dépassé les estimations des analystes au quatrième trimestre mardi, ses traders ayant profité de la volatilité des marchés.

Les marchés ont fortement fluctué au cours des trois derniers mois de 2025, les inquiétudes concernant une bulle dans les actions d'IA s'intensifiant après deux années de gains importants. Les avertissements des directeurs généraux selon lesquels les actions devaient subir une correction ont également encouragé les investisseurs à rééquilibrer leurs portefeuilles.

"L'économie américaine est restée résiliente", a déclaré le directeur général Jamie Dimon dans un communiqué. "Si le marché du travail s'est assoupli, les conditions ne semblent pas s'aggraver. Par ailleurs, les consommateurs continuent de dépenser et les entreprises restent généralement en bonne santé."

Les revenus des marchés de JPMorgan ont augmenté de 17 % au quatrième trimestre, avec une hausse de 7 % pour les titres à revenu fixe et de 40 % pour les actions.

Les actions de la banque étaient en hausse d'environ 1 % lors des négociations agitées avant la mise sur le marché.

Les marchés obligataires sont restés nerveux en raison de l'incertitude persistante quant au moment et à l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

La plus grande banque américaine a gagné 5,23 dollars par action au cours du trimestre clos le 31 décembre, sur une base ajustée, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 5 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

PLEINS FEUX SUR LES TRANSACTIONS

Les commissions de la banque d'investissement de JPMorgan ont chuté de 5 % au cours du trimestre, ce qui représente un ralentissement par rapport à l'année précédente, où une augmentation des transactions avait permis à la banque de réaliser le bénéfice annuel le plus élevé qu'elle ait jamais connu.

Les banquiers sont optimistes et pensent que la reprise des transactions se poursuivra jusqu'en 2026, sous l'effet de la hausse record des marchés boursiers et de l'anticipation d'une baisse des taux d'intérêt.

Le marché américain des introductions en bourse a atteint son plus haut niveau en 2025 depuis le pic de 2021, tant en termes de volume d'opérations que de fonds levés.

JPMorgan a travaillé sur plusieurs transactions de premier plan au cours du trimestre, notamment en conseillant Warner Bros Discovery WBD.O sur l'accord de 82,7 milliards de dollars pour ses studios et ses actifs de streaming avec Netflix NFLX.O et Kimberly-Clark KMB.O sur l'acquisition de Kenvue KVUE.N pour un montant de 48,7 milliards de dollars.

Elle a également été l'un des principaux souscripteurs lors de l'introduction en bourse du géant des fournitures médicales Medline MDLN.O , la plus importante cotation au niveau mondial en 2025.

JPMorgan est restée la première banque d'investissement au monde et a perçu les commissions les plus élevées de l'année, selon les données de Dealogic.

LES REVENUS D'INTÉRÊTS EN POINT DE MIRE

Les revenus nets d'intérêts - la différence entre ce qu'une banque gagne en paiements sur les prêts et ce qu'elle donne sur les dépôts - ont augmenté de 7 % au quatrième trimestre pour atteindre 25,1 milliards de dollars. Les prêts moyens ont augmenté de 9 %.

Si la baisse des taux d'intérêt peut peser sur les revenus d'intérêts, elle peut aussi encourager l'emprunt. La banque s'attend à ce que les revenus d'intérêts en 2026, hors marchés, atteignent environ 95 milliards de dollars.

Les grands prêteurs, dont JPMorgan Chase et Bank of America

BAC.N , constituent un indicateur de l'économie américaine, en mettant en lumière les dépenses de consommation, les emprunts et l'activité des entreprises.

Les banques concurrentes doivent publier leurs résultats dans le courant de la semaine, ce qui donnera aux investisseurs une vision plus large de la santé de l'économie.

EXPANSION DES CARTES DE CRÉDIT

Au début du mois, JPMorgan et Apple ont conclu un accord en vertu duquel la banque est devenue le nouvel émetteur de la carte du fabricant de l'iPhone.

Cet accord renforcerait la position de JPMorgan dans le secteur des cartes de crédit et s'ajouterait à la longue liste de victoires stratégiques de Dimon, qui a fait de la banque un acteur de premier plan dans les domaines de la banque de détail et de la banque d'investissement.

La banque avait déclaré qu'elle s'attendait à enregistrer une provision pour pertes de crédit de 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, liée au portefeuille.

L'accord intervient à un moment crucial pour le secteur des cartes de crédit, qui pourrait connaître un changement radical si la proposition du président américain Donald Trump de plafonner les taux d'intérêt à 10 % est mise en œuvre. Alors que Donald Trump a déclaré qu'il s'attendait à ce que les entreprises s'y conforment d'ici le 20 janvier, les analystes de Wall Street continuent de douter que la mesure puisse être mise en œuvre sans l'approbation du Congrès.

La semaine dernière, un organisme du secteur bancaire a averti que cette mesure pourrait restreindre l'accès au crédit pour les consommateurs et les petites entreprises et pousser les emprunteurs à se tourner vers des prêteurs non réglementés.