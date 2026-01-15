Le bénéfice de Goldman dépasse les estimations grâce à des transactions boursières record, tandis que les négociateurs s'illustrent

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Utkarsh Shetti et Saeed Azhar

Le bénéfice de Goldman Sachs GS.N au quatrième trimestre a dépassé les attentes de Wall Street jeudi, bénéficiant d'une augmentation des transactions et de revenus de trading plus importants dans un marché turbulent.

Les traders en actions de la banque ont capitalisé sur la volatilité et un rallye plus large sur le marché américain, les investisseurs spéculant sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et les perspectives des sociétés d'IA.

Un environnement réglementaire plus favorable sous le président Trump, des taux d'intérêt plus bas et des liquidités excédentaires ont également incité les entreprises à réaliser davantage d'opérations.

Les honoraires de Goldman provenant de la banque d'investissement ont augmenté de 25 % pour atteindre 2,58 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, mais ont été légèrement inférieurs aux 2,66 milliards de dollars attendus par les analystes.

Les actions du géant de Wall Street, qui ont augmenté de plus de 50 % en 2025, étaient en baisse de près de 2 % dans les échanges avant bourse.

"L'action a été en plein essor et a déjà escompté ces résultats. Les résultats ont atteint un niveau élevé mais ne l'ont pas dépassé comme ils l'ont fait dans le passé récent", a déclaré Gerard Cassidy, analyste chez RBC Capital Markets.

Les revenus des actions de Goldman ont atteint le chiffre record de 4,31 milliards de dollars, contre 3,45 milliards de dollars il y a un an, tandis que les revenus de trading pour les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières ont augmenté de 12,5 % pour atteindre 3,11 milliards de dollars.

UN MARCHÉ DES FUSIONS ET ACQUISITIONS SOLIDE

Les principaux négociateurs s'attendent à ce que la reprise des fusions - qui ont atteint des niveaux record en 2025 - se poursuive cette année, car les investissements importants dans l'IA alimentent davantage de transactions dans le secteur de la technologie.

Son homologue Morgan Stanley MS.N a également dépassé les attentes en matière de bénéfices grâce à l'augmentation des revenus de la banque d'investissement jeudi.

Goldman a conseillé certaines grandes fusions en 2025, notamment le rachat par emprunt d'Electronic Arts pour 56,5 milliards de dollars et l'acquisition par Alphabet de la société de sécurité dans le cloud Wiz pour 32 milliards de dollars.

Ces opérations de grande envergure ont permis à la banque de s'assurer une fois de plus la première place pour les fusions et acquisitions mondiales en 2025, avec un volume total de transactions de 1,48 billion de dollars et des honoraires de 4,6 milliards de dollars.

Selon les données de Dealogic, le volume mondial des fusions et acquisitions a atteint 5 100 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 42 % par rapport à 2024.

L'ACTIVITÉ DE GESTION DE PATRIMOINE EST EN PLEIN ESSOR

Goldman a également relevé ses objectifs de marge avant impôt pour l'activité de gestion d'actifs et de patrimoine, la prévoyant à 30 % à moyen terme, contre un objectif d'environ 20 % précédemment. L'unité a affiché une marge avant impôt de 25 % en 2025.

La banque a enregistré son plus haut niveau de revenus provenant des frais de gestion au cours d'un trimestre donné, soit 3,09 milliards de dollars. Elle s'est concentrée sur cette activité afin d'obtenir des revenus plus stables par rapport aux activités volatiles de transactions et de banque d'investissement.

Le mois dernier, Goldman a décidé d'acquérir Innovator Capital Management, un fournisseur de fonds négociés en bourse, dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars.

Les actifs sous surveillance de la banque ont augmenté pour atteindre 3,61 billions de dollars, contre 3,14 billions de dollars il y a un an.

De grandes introductions en bourse sont attendues

Le marché des introductions en bourse a rebondi ces derniers mois, malgré les turbulences provoquées par la fermeture du gouvernement à l'automne, qui a retardé certaines introductions.

Des conseillers tels que Goldman seront en concurrence pour une vague d'introductions en bourse aux États-Unis prévue pour 2026, avec des entreprises telles que SpaceX, OpenAI et Anthropic qui se préparent à des introductions en bourse potentielles.

Goldman a été l'un des principaux souscripteurs de l'introduction en bourse du géant de l'approvisionnement médical Medline au cours du trimestre, qui a été la plus importante introduction en bourse au niveau mondial en 2025.

Son bénéfice par action s'est élevé à 14,01 dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 11,67 dollars, selon les données compilées par LSEG.

LES DÉPENSES EN POINT DE MIRE

Les dépenses de Goldman ont augmenté en 2025, en partie en raison des investissements dans les opérations d'IA et de la hausse des rémunérations pour les salaires et les primes.

Ses dépenses d'exploitation au cours du trimestre ont augmenté de 18% pour atteindre 9,72 milliards de dollars. Les effectifs de la firme ont augmenté de 2% en 2025.

La banque d'investissement a augmenté son dividende trimestriel à 4,50 dollars par action au premier trimestre, soulignant ses attentes pour une année solide.

"L'augmentation du dividende est un témoignage fort de la foi de la direction dans une augmentation durable des bénéfices de la franchise", a déclaré Stephen Biggar, analyste bancaire chez Argus Research.

DÉNOUEMENT DE L'ACTIVITÉ DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

La banque a récemment conclu un accord avec JPMorgan Chase pour reprendre son partenariat avec la carte Apple , et s'attendait à une augmentation de 46 cents par action de ses résultats en raison de ce retrait.

L'abandon de la carte Apple est la dernière grande mesure prise par Goldman pour se désengager de ses activités malheureuses dans le secteur de la consommation. Ce retrait intervient alors que d'autres prêteurs expriment leurs inquiétudes quant à la proposition du président américain Donald Trump de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 %.

Les bénéfices de Goldman ont également bénéficié de la libération de 2,48 milliards de dollars de ses stocks pour couvrir les pertes sur les prêts liés aux cartes de crédit. Morningstar a estimé que la banque gagnerait 145 millions de dollars grâce à cette transaction.