Les bénéfices de Goldman Sachs augmentent grâce à la vigueur des transactions et du négoce

Le bénéfice de Goldman Sachs GS.N a augmenté au quatrième trimestre, alimenté par des transactions, des revenus de trading plus importants dans un marché turbulent et un gain unique provenant de l'abandon de son partenariat avec Apple dans le domaine des cartes de crédit.

Les négociateurs d'actions de la banque ont profité de la volatilité et d'un rallye plus large sur le marché américain, les investisseurs spéculant sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et sur les perspectives des sociétés d'intelligence artificielle.

Les revenus des actions de Goldman ont augmenté pour atteindre 4,31 milliards de dollars, contre 3,45 milliards de dollars il y a un an, tandis que les revenus des transactions sur les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières ont augmenté de 12,5 % pour atteindre 3,11 milliards de dollars.

La banque a conclu un accord avec JPMorgan Chase pour reprendre son partenariat avec la carte Apple . Goldman s'attendait à une augmentation de 46 cents par action de ses résultats en raison de cette sortie.

Son bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires a atteint 4,38 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit 14,01 dollars par action, contre 3,92 milliards de dollars, soit 11,95 dollars par action, un an plus tôt.

LE DÉSENGAGEMENT DU SECTEUR DE LA CONSOMMATION

En se débarrassant de la carte Apple, Goldman s'éloigne de son activité malheureuse dans le secteur de la consommation. Ce retrait intervient alors que d'autres prêteurs expriment leurs inquiétudes quant à la proposition du président américain Donald Trump de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 %.

Les bénéfices de Goldman ont également bénéficié de la libération de 2,48 milliards de dollars de ses stocks pour couvrir les pertes sur les prêts liés aux cartes de crédit. Morningstar a estimé que la banque gagnerait 145 millions de dollars grâce à cette transaction.

UN MARCHÉ DES FUSIONS ET ACQUISITIONS SOLIDE

Un environnement réglementaire plus favorable sous le président Trump, des taux d'intérêt plus bas et des liquidités excédentaires ont incité les entreprises à réaliser davantage d'opérations.

Les honoraires de Goldman provenant de la banque d'investissement ont augmenté de 25 % pour atteindre 2,58 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

La banque d'investissement a conseillé certaines grandes fusions en 2025, notamment le rachat par emprunt d'Electronic Arts pour 56,5 milliards de dollars et l'acquisition par Alphabet de la société de sécurité informatique Wiz pour 32 milliards de dollars.

Ces opérations de grande envergure lui ont permis d'obtenir une fois de plus la première place pour les fusions et acquisitions mondiales en 2025, la banque ayant conseillé un volume total d'opérations de 1,48 trillion de dollars et récolté 4,6 milliards de dollars d'honoraires.

Les principaux négociateurs s'attendent à ce que la reprise des fusions - qui ont frôlé des niveaux record en 2025 - se poursuive cette année, car les investissements importants dans l'IA alimentent davantage de transactions dans le secteur de la technologie.

Les volumes mondiaux de fusions et acquisitions ont atteint 5 100 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 42 % par rapport à 2024, selon les données de Dealogic.