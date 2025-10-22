 Aller au contenu principal
Les bénéfices de GE Vernova sont supérieurs aux prévisions en raison de l'augmentation des commandes d'équipements et de la demande d'électricité
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 14:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte et des détails sur les résultats, met à jour les informations relatives aux actions dans les paragraphes 2,3, 8-12)

Le bénéfice de GE Vernova GEV.N a dépassé les attentes du troisième trimestre mercredi, grâce à d'importantes commandes d'équipements et à l'augmentation de la demande d'énergie aux États-Unis de la part des centres de données soutenant les charges de travail d'intelligence artificielle.

La demande croissante d'énergie provenant de l'IA et d'autres industries à forte intensité de données aide les fabricants d'équipements électriques comme GE Vernova à exploiter la croissance à long terme aux États-Unis, en renforçant ses activités de réseau et de turbine.

Les actions de Vernova, qui a été séparée de General Electric GE.N en mars 2024, ont bondi de plus de 345% depuis la scission. Elles étaient en hausse de près de 4 % dans les échanges de pré-marché.

La société a fait état de commandes d'une valeur de 14,6 milliards de dollars, soit une hausse de 55 %, grâce à la demande d'équipements dans les secteurs de l'énergie et de l'électrification.

GE Vernova a déclaré mardi qu'elle acquerrait la participation restante de 50 % dans le fabricant de transformateurs Prolec GE pour 5,28 milliards de dollars, renforçant ainsi son activité d'équipement de réseau en Amérique du Nord.

GE Vernova a annoncé un bénéfice ajusté de 1,67 $ par action, dépassant les attentes de 1,62 $, selon les données compilées par LSEG.

Son unité d'électrification a déclaré un bénéfice de base de 393 millions de dollars, en hausse de 95,5 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'unité de production d'énergie a affiché 645 millions de dollars, soit une hausse de 29 %, grâce à la demande d'équipements de réseau et de turbines à vapeur et à gaz.

L'unité éolienne de la société a réduit sa perte de base à 61 millions de dollars, contre 317 millions de dollars, grâce à l'augmentation des livraisons d'éoliennes offshore et à la croissance des services éoliens terrestres.

La division éolienne a été confrontée à des difficultés dues à des défaillances de turbines offshore et à des retards dans les projets, ce qui a entraîné une pause dans les commandes et des mesures de réduction des coûts.

L'entreprise a déclaré que l'impact total estimé des tarifs douaniers mondiaux pour 2025 se situe dans la fourchette inférieure de 300 à 400 millions de dollars, après prise en compte des protections contractuelles et des mesures d'atténuation.

Les États-Unis continuent de dépendre des importations pour les composants clés de leur secteur énergétique, de l'extraction à la distribution d'électricité en passant par la production d'électricité.

GE Vernova a fait état d'un décès dans un accident de la route.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

