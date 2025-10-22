 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 243,92
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les bénéfices de GE Vernova dépassent les estimations grâce à de fortes commandes d'équipements et à une hausse de la demande d'électricité
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du premier paragraphe, ajout d'actions et de détails dans l'ensemble de l'article)

GE Vernova GEV.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre mercredi, grâce à des commandes d'équipement robustes et à une forte demande d'électricité aux États-Unis de la part des centres de données soutenant les charges de travail d'intelligence artificielle.

La société a déclaré des commandes de 14,6 milliards de dollars, soit une augmentation organique de 55%, grâce à la demande d'équipements dans les secteurs de l'énergie et de l'électrification.

Parallèlement, GE Vernova a déclaré mardi qu'elle acquerrait la participation restante de 50 % dans le fabricant de transformateurs Prolec GE pour 5,28 milliards de dollars, renforçant ainsi son activité d'équipement de réseau en Amérique du Nord.

La société, créée à la suite d'une scission en trois parties de General Electric GE.N , a fait état d'un bénéfice ajusté de 1,67 dollar par action. Les analystes attendaient en moyenne 1,62 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de GE Vernova ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges de pré-marché.

Le segment de l'électrification a déclaré un bénéfice de base de 393 millions de dollars, contre 201 millions de dollars l'année précédente. L'unité fournit des équipements de réseau et des services, entre autres.

Le segment de l'énergie, qui fournit des turbines à vapeur et à gaz, a enregistré un bénéfice de base de 645 millions de dollars pour les trois mois se terminant en septembre, contre 499 millions de dollars l'année précédente.

Selon l'Energy Information Administration, la consommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des niveaux record cette année et l'année prochaine.

Le secteur éolien a enregistré une perte de 61 millions de dollars, contre une perte de 317 millions de dollars au cours du même trimestre de l'année précédente.

GE Vernova a fait état d'un décès dans un accident de la route.

Valeurs associées

GE AEROSPACE
306,600 USD NYSE +1,23%
GE VERNOVA
585,220 USD NYSE -1,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo publiée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 22 octobre 2025, du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre (d) accueillant le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) à son arrivée à l'aéroport d'Oslo ( Service de presse de la présidence ukrainienne / Handout )
    Tournée de Zelensky en Europe, sommet Trump-Poutine toujours d'actualité selon Moscou
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:35 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a entamé mercredi par la Norvège une tournée dans plusieurs pays européens pour obtenir plus d'aide face à Moscou, qui a assuré de son côté que le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump était toujours d'actualité. ... Lire la suite

  • Avatars de l'univers de jeux vidéo Roblox. (Crédit: / Roblox)
    L'Irak interdit la plateforme de jeux américaine Roblox pour des raisons de sécurité des enfants
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 20 octobre pour ajouter un commentaire de Roblox dans les ... Lire la suite

  • L'entrée de la prison de la Santé à Paris, le 6 novembre 2020 ( AFP / BERTRAND GUAY )
    En prison, Nicolas Sarkozy protégé par deux policiers
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:22 

    Deux policiers en prison autour de Nicolas Sarkozy: l'ancien président, incarcéré depuis mardi à la prison de la Santé, est accompagné par deux officiers de sécurité "eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui", un dispositif qui hérisse un syndicat ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:19 

    (Actualisé avec Texas Instruments, Hilton, AT&T, Mattel, Tesla, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank