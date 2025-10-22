Les bénéfices de GE Vernova dépassent les estimations grâce à de fortes commandes d'équipements et à une hausse de la demande d'électricité

GE Vernova GEV.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre mercredi, grâce à des commandes d'équipement robustes et à une forte demande d'électricité aux États-Unis de la part des centres de données soutenant les charges de travail d'intelligence artificielle.

La société a déclaré des commandes de 14,6 milliards de dollars, soit une augmentation organique de 55%, grâce à la demande d'équipements dans les secteurs de l'énergie et de l'électrification.

Parallèlement, GE Vernova a déclaré mardi qu'elle acquerrait la participation restante de 50 % dans le fabricant de transformateurs Prolec GE pour 5,28 milliards de dollars, renforçant ainsi son activité d'équipement de réseau en Amérique du Nord.

La société, créée à la suite d'une scission en trois parties de General Electric GE.N , a fait état d'un bénéfice ajusté de 1,67 dollar par action. Les analystes attendaient en moyenne 1,62 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de GE Vernova ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges de pré-marché.

Le segment de l'électrification a déclaré un bénéfice de base de 393 millions de dollars, contre 201 millions de dollars l'année précédente. L'unité fournit des équipements de réseau et des services, entre autres.

Le segment de l'énergie, qui fournit des turbines à vapeur et à gaz, a enregistré un bénéfice de base de 645 millions de dollars pour les trois mois se terminant en septembre, contre 499 millions de dollars l'année précédente.

Selon l'Energy Information Administration, la consommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des niveaux record cette année et l'année prochaine.

Le secteur éolien a enregistré une perte de 61 millions de dollars, contre une perte de 317 millions de dollars au cours du même trimestre de l'année précédente.

