Les bénéfices de Citigroup sont affectés par les charges liées à la Russie, alors que le trading et les services brillent

(Ajout d'actions au paragraphe 4 et d'un commentaire du directeur général au paragraphe 9) par Tatiana Bautzer et Prakhar Srivastava

Le bénéfice de Citigroup C.N a chuté de 13 % au quatrième trimestre, en raison d'une perte de 1,2 milliard de dollars liée à la vente de ses activités en Russie, qui a compensé l'augmentation des revenus provenant des transactions et des services aux entreprises clientes.

Les bénéfices ont chuté à 2,47 milliards de dollars, soit 1,19 dollar par action, au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, a déclaré mercredi la troisième banque américaine. Ce chiffre est à comparer aux 2,9 milliards de dollars, soit 1,34 dollar par action, enregistrés un an plus tôt.

Le conseil d'administration de la banque a approuvé la vente de son unité russe, AO Citibank, à Renaissance Capital le mois dernier, ce qui a entraîné une perte avant impôts d'environ 1,2 milliard de dollars, en grande partie liée à la conversion des devises.

Les actions de Citi ont baissé de 0,7 % sur le marché avant la publication des résultats.

Le rendement des capitaux propres corporels de Citigroup était de 5,1 % au quatrième trimestre, loin de l'objectif de 10 à 11 % fixé pour l'année prochaine. Si l'on exclut la perte subie en Russie, le rendement a été de 7,7 %.

Les banques de Wall Street ont bénéficié de la reprise des fusions et acquisitions à la fin de l'année dernière. L'activité a rebondi au second semestre après que les annonces de tarifs douaniers ont pesé sur les marchés au premier semestre et que la fermeture du gouvernement américain a retardé les transactions.

La confiance retrouvée des entreprises et un contexte réglementaire plus accommodant ont incité les sociétés à conclure des accords, augmentant ainsi les revenus des prêteurs qui conseillent les fusions et les augmentations de capital.

Les honoraires de la banque d'investissement de Citigroup ont augmenté de 35 % pour atteindre 1,29 milliard de dollars, contre 951 millions de dollars l'année précédente.

"L'année 2025 a été marquée par des progrès significatifs, car nous avons démontré que les investissements que nous réalisons sont à l'origine d'une forte croissance du chiffre d'affaires", a déclaré Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, dans un communiqué.

Les revenus mondiaux de la banque d'investissement ont augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 103 milliards de dollars, soit le deuxième montant le plus élevé après 2021, selon les données de Dealogic. Citigroup a perçu les cinquièmes honoraires les plus élevés de toutes les banques au cours de la même période.

Les analystes s'attendent à ce que la dynamique des transactions se poursuive au cours de la nouvelle année, aidée par des taux d'intérêt plus bas et un contexte réglementaire plus accommodant.

Le chiffre d'affaires de l'unité bancaire de Citi a augmenté de 78 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, et la banque a enregistré une performance record en matière de fusions et d'acquisitions en 2025.

LE TRADING BRILLE EN 2025 Les marchés sont restés volatils au quatrième trimestre, les investisseurs spéculant sur une bulle potentielle dans les actions de l'intelligence artificielle, sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et sur les tensions géopolitiques.

Les revenus totaux de Citi sur les marchés ont baissé de 1 % au cours du trimestre pour atteindre 4,54 milliards de dollars, sous l'effet des revenus fixes et des actions. Les revenus des marchés ont augmenté de 11 % sur l'ensemble de l'année, par rapport à 2024.

Les fluctuations du marché stimulent souvent les revenus de transactions des banques, car les clients repositionnent leurs portefeuilles.

Par ailleurs, les revenus nets d'intérêts, c'est-à-dire la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts, ont augmenté de 14 % au quatrième trimestre.

Si la baisse des taux d'intérêt peut peser sur les revenus d'intérêts nets, elle peut aussi stimuler la demande des emprunteurs.

Les actions de Citi ont gagné 65,8 % en 2025, surpassant largement ses pairs et l'indice des valeurs bancaires .BKX . La banque a racheté pour 13,25 milliards de dollars d'actions l'année dernière et, bien que les actions se négocient toujours à un prix inférieur à celui de ses rivales, l'écart s'est réduit.

Fraser a procédé à une vaste réorganisation et a réduit ses effectifs. La banque devrait supprimer environ 1 000 emplois cette semaine, a déclaré lundi une source au fait du dossier.

Le concurrent JPMorgan Chase JPM.N a battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre mardi, tandis que Bank of America BAC.N et Wells Fargo WFC.N ont annoncé des bénéfices trimestriels plus élevés.