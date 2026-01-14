 Aller au contenu principal
Les bénéfices de Bank of America augmentent grâce à la forte activité de trading sur les marchés volatils
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 2 et le commentaire du directeur général aux paragraphes 5 et 6)

Le bénéfice de Bank of America BAC.N a augmenté, car ses traders ont généré plus de revenus grâce à l'activité accrue des clients au quatrième trimestre en raison de la volatilité accrue des marchés.

Les actions de la banque ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges avant la cloche.

Le ralentissement de la demande de main-d'œuvre aux États-Unis, l'impasse politique et les préoccupations concernant une bulle boursière potentielle alimentée par l'intelligence artificielle ont secoué les marchés boursiers, incitant les investisseurs à remanier leurs portefeuilles, tandis que les spéculations sur les réductions de taux de la Réserve fédérale ont encore stimulé les échanges.

Les revenus des ventes et des transactions de Bank of America ont augmenté de 10 % pour atteindre 4,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, conformément aux prévisions du directeur général Brian Moynihan le mois dernier.

"Les consommateurs et les entreprises ayant fait preuve de résilience, et l'environnement réglementaire ainsi que les politiques fiscales et commerciales étant mieux définis, nous nous attendons à une nouvelle croissance économique au cours de l'année à venir", a déclaré M. Moynihan dans un communiqué.

"Même si un certain nombre de risques persistent, nous sommes optimistes quant à l'économie américaine en 2026."

Ces résultats viennent couronner une année positive pour la banque. Ses actions ont grimpé de plus de 25 % en 2025, battant l'indice S&P 500 .SPX , mais restant à la traîne de ses rivales JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N .

JPMorgan a publié mardi un bénéfice pour le quatrième trimestre qui a dépassé les estimations de Wall Street, grâce à une meilleure performance de ses traders.

La volatilité des marchés a tendance à profiter aux banques d'investissement, car leurs salles de marché génèrent des revenus plus élevés grâce à l'augmentation de l'activité des clients.

Bank of America a déclaré un bénéfice net de 7,6 milliards de dollars, soit 98 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 6,8 milliards de dollars, soit 83 cents par action, l'année précédente.

