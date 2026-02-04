Les bénéfices d'Uber sont inférieurs aux estimations en raison de la baisse du prix des courses et de l'augmentation des taxes

La société prévoit un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur aux estimations

Le directeur financier Mahendra-Rajah quitte ses fonctions, Balaji Krishnamurthy lui succède

Prévisions de réservations brutes pour le premier trimestre supérieures aux attentes de Wall Street

Uber Technologies UBER.N a prévu pour le premier trimestre un bénéfice inférieur aux attentes, et pour le quatrième trimestre, des résultats en deçà des estimations, le tout plombé par des impôts plus élevés et une augmentation des options de transport plus abordables visant à stimuler les réservations.

Les actions ont chuté de plus de 8 % dans les échanges avant bourse après que la société de transport ait déclaré qu'elle s'attendait à ce que le taux d'imposition effectif ajusté soit compris entre 22 % et 25 % cette année.

"Notre taux d'imposition effectif ajusté reflète nos activités dans plus de 70 pays, ce qui se traduit par un profil fiscal comparable à celui des grandes multinationales américaines ayant une présence opérationnelle mondiale significative", a déclaré Uber.

Les trajets ont augmenté de 22 % au quatrième trimestre, car davantage de consommateurs ont opté pour les offres abordables d'Uber, telles que les trajets partagés et d'autres produits de mobilité à moindre coût.

En novembre, la société de covoiturage avait déclaré qu'elle modérait délibérément le rythme de croissance de ses marges après avoir démontré au cours des dernières années que son modèle d'entreprise pouvait générer des bénéfices à grande échelle.

Uber avait déclaré que les investissements dans des produits abordables et bon marché étaient en partie responsables de l'accélération de la croissance de la mobilité, même s'ils pesaient sur les gains de marge à court terme.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action de 65 à 72 cents pour le premier trimestre, contre des attentes de 76 cents, tandis que pour le quatrième trimestre, elle a gagné 71 cents et n'a pas atteint les estimations de 79 cents par action.

L'année dernière, Uber avait déclaré qu'elle remplacerait les prévisions de bénéfices trimestriels ajustés par un bénéfice ajusté par action afin de donner aux investisseurs une vision plus claire de la performance opérationnelle récurrente.

Les réservations brutes devraient se situer entre 52,0 et 53,5 milliards de dollars pour le premier trimestre, ce qui est supérieur aux estimations de 51,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le directeur général d'Uber, Dara Khosrowshahi, a déclaré que l'amélioration des conditions tarifaires et la baisse des coûts d'assurance devraient soutenir une croissance plus rapide aux États-Unis et une expansion des marges cette année.

CHANGEMENT DE DIRECTEUR FINANCIER

La société a déclaré que Prashanth Mahendra-Rajah, directeur financier depuis novembre 2023, quittera ses fonctions et que Balaji Krishnamurthy, un ancien cadre de Goldman Sachs qui a rejoint l'entreprise en 2019, prendra le rôle.

Uber a également déclaré qu'un changement dans la façon dont elle comptabilise certaines parties de son activité au Royaume-Uni à partir de janvier réduira la marge de revenus de mobilité déclarée d'environ 350 points de base au premier trimestre et pour 2026, sans affecter la rentabilité sous-jacente.

La société se positionne pour être un facilitateur clé lorsque les services de conduite autonome commencent à s'étendre, en s'associant avec des sociétés telles que GOOGL.O Waymo d'Alphabet et Lucid LCID.O pour intégrer des robotsaxis aux côtés des conducteurs humains.

Les segments de la mobilité et de la livraison ont progressé au quatrième trimestre, les réservations brutes de livraison augmentant plus rapidement que la mobilité, signe d'une forte demande dans des segments tels que les services de commodité, dont les marges sont plus faibles que celles du covoiturage.