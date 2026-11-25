Les bénéfices d'EasyJet s'effondrent à l'approche du rachat par Apollo, alors que les coûts du carburant s'envolent

EasyJet EZJ.L a annoncé mardi une chute de près de 90 % de son bénéfice annuel, pénalisée par la flambée des coûts de carburant et une baisse de la demande de voyages, alors que la compagnie low-cost s'apprête à être rachetée par la société américaine de capital-investissement Apollo APO.N début 2027.

Les compagnies aériennes sont confrontées à une forte hausse de leurs factures de carburant en raison du conflit au Moyen-Orient, ce qui a contraint les concurrents d’easyJet, notamment Jet2 JET2.L et Ryanair RYA.I , à réduire leurs capacités et leurs horaires d’hiver afin de préserver leurs marges.

EasyJet a déclaré ne rester que partiellement protégée contre de nouvelles hausses, ayant couvert environ 69 % de ses besoins en kérosène pour le premier semestre 2027 et 54 % pour le second semestre.

« La marge de sécurité offerte par la couverture du carburant s’amenuisant, easyJet pourrait commencer à être davantage exposée aux prix du carburant et à une inflation plus générale des coûts, ce qui signifie que des hausses des tarifs et des prix des forfaits pourraient être difficiles à éviter », a déclaré Julie Palmer, associée gérante du groupe de conseil financier et immobilier BTG.

La demande a mis du temps à se redresser après le début du conflit au Moyen-Orient, et bien que les réservations se soient améliorées à l’approche des dates de départ, cela n’a pas suffi à compenser entièrement la baisse observée plus tôt dans la période de réservation, a indiqué la compagnie aérienne.

Le bénéfice avant impôts d’EasyJet a chuté de 89 %, passant de 665 millions de livres sterling l’année précédente à 71 millions de livres sterling (92,9 millions de dollars) pour l’exercice clos le 30 septembre, alors que les coûts de carburant ont augmenté de 11 % pour atteindre 2,5 milliards de livres sterling.

Ce résultat est inférieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 87,7 millions de livres sterling, selon les données de LSEG.

Cette pression intervient alors qu’easyJet poursuit son projet de rachat par Apollo pour un montant de 5,7 milliards de livres sterling, projet qui reste soumis aux règles de l’UE en matière de propriété et à des obstacles liés aux syndicats.

Toutefois, le directeur général Kenton Jarvis a déclaré aux journalistes que la stratégie de couverture d’easyJet offrait une certaine flexibilité à la compagnie aérienne.

« Si nous constatons une baisse des prix de l'(de carburant), nous pourrons alors intervenir et en profiter un peu plus équitablement », a déclaré M. Jarvis.

M. Jarvis a ajouté qu’il ne pouvait exclure de nouvelles suppressions d’emplois au siège social au cours de l’année à venir, en plus des 50 postes dont la suppression est déjà prévue.

L'action EasyJet, en hausse de près de 35 % depuis le début de l'année, était pratiquement inchangée à 09h44 GMT.

(1 dollar = 0,7639 livre sterling)