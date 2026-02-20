 Aller au contenu principal
Les bénéfices d'AngloGold Ashanti augmentent grâce à des prix de l'or record et à une production accrue
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la production et le dividende dans les paragraphes 3-4)

AngloGold Ashanti AU.N a affiché vendredi un bond de 186% de son bénéfice annuel, principalement grâce aux prix records de l'or et à l'augmentation de la production.

Le bénéfice global du mineur s'est élevé à 2,725 milliards de dollars pour l'exercice clos en décembre 2025, contre 954 millions de dollars l'année précédente.

AngloGold a produit 3,1 millions d'onces d'or en 2025, soit une augmentation de 16 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la première contribution en année pleine de la mine Sukari en Égypte, dans laquelle la société a acquis une part de 50 % en 2024.

La société a bénéficié d'un prix moyen de l'or supérieur de 45 % à celui de l'année précédente, ce qui lui a permis de déclarer un dividende trimestriel de 1,73 $ par action. Cela porte le total des paiements d'AngloGold Ashanti pour 2025 à 1,8 milliard de dollars.

