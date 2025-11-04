Les bénéfices d'Amgen dépassent les estimations, les données sur la perte de poids sont attendues d'ici la fin de l'année

Amgen AMGN.O a publié mardi des résultats financiers trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, les ventes de produits ayant augmenté de 12% et compensant la hausse des dépenses d'exploitation liées au médicament expérimental pour la perte de poids MariTide et à un taux d'imposition plus élevé.

Le chiffre d'affaires de la société de biotechnologie californienne au troisième trimestre a également augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 9,56 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 1 % pour atteindre 5,64 dollars.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice ajusté de 5,01 dollars sur un chiffre d'affaires de 8,97 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Amgen a déclaré que les ventes du médicament anti-cholestérol Repatha au troisième trimestre ont augmenté de 40 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 794 millions de dollars en raison d'une demande plus élevée.

Les ventes du médicament contre l'arthrite Enbrel ont chuté de 30% à 580 millions de dollars en raison d'une baisse de prix de 38% due à des changements dans le plan de santé américain Medicare pour les personnes âgées de 65 ans et plus et à des achats hospitaliers à des prix favorables.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à obtenir des données avant la fin de l'année provenant de deux études clés de phase intermédiaire sur MariTide . L'une d'entre elles teste le médicament chez des adultes obèses ou en surpoids, atteints ou non de diabète de type 2, et la seconde étudie MariTide en tant que traitement du diabète de type 2. Amgen a également indiqué qu'elle avait terminé le recrutement de deux études de phase 3 portant sur des populations de patients similaires.

MariTide est un anticorps lié à une paire de peptides qui activent les récepteurs de l'hormone réduisant l'appétit et la glycémie, le GLP-1, tout en bloquant simultanément une deuxième hormone intestinale appelée GIP.

Les dépenses d'exploitation ajustées du troisième trimestre ont augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente, tandis que les coûts de recherche et de développement ont augmenté de 31 %. Amgen a déclaré que son taux d'imposition avait augmenté de 4,8 points de pourcentage en raison d'un changement dans la gamme de produits.

Pour l'ensemble de l'année, Amgen a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté, tablant désormais sur 20,60 à 21,40 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 35,8 à 36,6 milliards de dollars. Elle prévoyait précédemment un bénéfice de 20,20 à 21,30 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 35 à 36 milliards de dollars.

Les analystes, en moyenne, ont estimé les bénéfices de 2025 à 21,04 dollars par action sur des revenus de 35,67 milliards de dollars.