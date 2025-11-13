Les baristas syndiqués de Starbucks débrayent lors d'un événement de vente pour les fêtes de fin d'année afin d'obtenir des négociations contractuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte tout au long du texte, déclaration de Starbucks au paragraphe 3) par Juveria Tabassum

Plus de 1 000 baristas syndiqués de Starbucks SBUX.O dans plus de 40 villes américaines ont lancé une grève illimitée jeudi, intensifiant leurs efforts pour obtenir une convention collective sur les salaires et autres avantages sociaux chez le géant du café.

Le débrayage commencera dans 65 magasins, a déclaré le Starbucks Workers United, coïncidant avec le Red Cup Day, un événement très fréquenté pendant les fêtes de fin d'année qui entraîne généralement une augmentation des visites dans les 17 000 cafés que compte l'entreprise aux États-Unis.

Jusqu'à présent, Starbucks n'a constaté qu'un impact minime des débrayages, moins de 1 % de ses magasins ayant été perturbés, a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters.

Le syndicat prévoit un rassemblement à 16 heures, heure locale, dans plus d'une douzaine de villes et a averti que la grève pourrait devenir la plus importante et la plus longue de l'histoire de Starbucks.

Des magasins situés dans des villes telles que Seattle, New York, Philadelphie, Dallas, Austin et Portland se joindront à l'arrêt de travail.

Cette grève intervient alors que Starbucks, sous la direction de Brian Niccol, a fermé cette année des centaines de magasins peu performants , y compris le magasin phare de Seattle, qui est syndiqué, tout en réduisant les fonctions de l'entreprise pour contrôler les coûts.

M. Niccol a mis l'accent sur l'amélioration des temps de service et de l'expérience en magasin aux États-Unis afin de relancer la demande de boissons, les ventes étant restées stables ou négatives au cours des sept derniers trimestres.

"Nous sommes en grève pour obtenir un contrat syndical équitable, la résolution des pratiques de travail déloyales et un meilleur avenir chez Starbucks", a déclaré Dachi Spoltore, un barista de Starbucks à Pittsburgh qui s'est joint à la grève.

"Pour chaque barista en grève, des dizaines d'autres alliés et clients se sont engagés à respecter le piquet de grève et à ne pas acheter de Starbucks pendant la grève."

Le syndicat a déposé plus de 1 000 plaintes contre l'entreprise pour pratiques déloyales de travail auprès du National Labor Relations Board et a voté la semaine dernière pour autoriser une grève si un contrat n'était pas finalisé d'ici le 13 novembre.

En avril, le syndicat avait rejeté une proposition de Starbucks qui garantissait des augmentations annuelles d'au moins 2 % et qui, selon le syndicat, n'apportait pas de changements aux avantages économiques tels que les soins de santé, ni d'augmentation de salaire immédiate.

Starbucks a déclaré qu'elle offrait un salaire moyen et des avantages sociaux de plus de 30 dollars de l'heure à ses partenaires horaires.

En 2024, les négociations entre le syndicat, qui représente les employés d'environ 550 magasins américains, et Starbucks ont échoué, à la suite de quoi les travailleurs se sont mis en grève pendant la période clé des fêtes de décembre.

Les deux parties s'étaient alors mutuellement reproché d'avoir mis fin aux pourparlers, mais elles se sont déclarées prêtes à reprendre les négociations. Le syndicat représente environ 9 500 travailleurs, soit 4 % de la main-d'œuvre des cafés, a déclaré Starbucks.