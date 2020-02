Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les banquiers centraux étudieront les options face au coronavirus - Mnuchin Reuters • 23/02/2020 à 19:20









RYAD, 23 février (Reuters) - Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a déclaré dimanche que les banquiers centraux étudiaient toutes les options nécessaires pour répondre à la propagation du coronavirus. S'exprimant à des journalistes après une réunion avec des grands argentiers du G20, Steven Mnuchin a estimé qu'il était trop tôt pour spéculer sur l'impact à long terme du coronavirus et que plus de choses seront connues dans les trois à quatre semaines qui viennent. "Je ne vais pas faire de commentaire sur la politique monétaire, mais les banquiers centraux examineront évidemment différentes options dans la mesure où cela a un impact sur l'économie", a dit Steven Mnuchin. (Jan Strupczewski, version française Matthieu Protard)

