Les banques remboursent €214 mds par anticipation à la BCE

FRANCFORT, 12 juin (Reuters) - Les banques de la zone euro vont rembourser par anticipation 214 milliards d'euros empruntés à la Banque centrale européenne, a annoncé cette dernière vendredi, un montant qui traduit sans doute la volonté de beaucoup d'entre elles de profiter d'une nouvelle facilité offrant des conditions plus avantageuses. La BCE lancera en effet le 18 juin de nouveaux prêts à trois ans dans le cadre de ses opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO), à un taux de -1% à condition que les banques prêtent effectivement les liquidités empruntées aux entreprises et aux ménages. Les marchés s'attendent à ce que ces "TLTRO III" suscitent une demande estimée autour de 1.400 milliards d'euros, a déclaré cette semaine Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE. Un tel montant ferait de cette opération la plus importante jamais réalisée en une seule fois par l'institution de Francfort. La moitié de ces prêts devraient toutefois correspondre au refinancement de sommes empruntées dans le cadre d'autres facilités offertes par la banque centrale. (Balazs Koranyi, version française Marc Angrand)

