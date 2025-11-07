 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 021,00
+0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les banques prêtent 18 milliards de dollars pour un projet de centre de données lié à Oracle, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 21:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un consortium d'environ 20 banques accorde un prêt de financement de projet d'environ 18 milliards de dollars pour soutenir la construction d'un campus de centres de données lié à Oracle au Nouveau-Mexique, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Sumitomo Mitsui Banking Corp SUMFGI.UL , BNP Paribas SA

BNPP.PA , Goldman Sachs Group GS.N , et Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T sont les agents administratifs de l'opération, indique le rapport , citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

Les quatre banques chefs de file ont fait appel à d'autres banques et vont maintenant vendre la dette à d'autres banques et investisseurs institutionnels par le biais d'un processus de syndication de détail, avec des engagements attendus d'ici la fin novembre, selon le rapport.

Les entreprises technologiques américaines augmentent leurs investissements dans les centres de données pour répondre à la demande croissante de puissance informatique, stimulée par des modèles d'intelligence artificielle de plus en plus complexes tels que le ChatGPT d'OpenAI.

Le campus du centre de données du Nouveau-Mexique fait partie de l'initiative Stargate, une initiative de 500 milliards de dollars visant à construire une infrastructure d'IA à travers les États-Unis, dirigée par OpenAI, SoftBank Group et Oracle, selon le rapport, qui ajoute qu'Oracle devrait être un locataire du nouveau site.

La tarification discutée est de 2,5 points de pourcentage au-dessus du taux de financement garanti au jour le jour et le prêt devrait avoir une maturité de quatre ans, avec deux options d'extension d'un an, selon le rapport.

Le quatuor de banques et Oracle n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Valeurs associées

BNP PARIBAS
65,4900 EUR Euronext Paris +0,23%
GOLDMAN SACHS GR
782,565 USD NYSE -0,68%
M'BISHI UFJ FINL
13,162 EUR Tradegate +1,89%
M'BISHI UFJ FINL
15,2100 USD OTCBB +10,78%
ORACLE
237,525 USD NYSE -2,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Val-de-Marne: un Américain condamné à 30 ans de prison pour avoir tué son ex-épouse et son amant ( AFP / Damien MEYER )
    Val-de-Marne: un Américain condamné à 30 ans de prison pour avoir tué son ex-épouse et son amant
    information fournie par AFP 07.11.2025 21:30 

    Pour avoir assassiné son ex-épouse et l'amant de celle-ci en juillet 2020, faits qu'il a nié jusqu'aux dernières minutes du procès, Charles Dietrich, Américain de 50 ans a été condamné vendredi à Créteil à 30 ans de réclusion. La Cour d'assises du Val-de-Marne ... Lire la suite

  • James Watson, prix Nobel de Médecine pour avoir découvert la structure moléculaire de l'ADN, photographié à Paris le 23 avril 1993 ( AFP / DANIEL MORDZINSKI )
    James Watson, pionnier de l'ADN à la réputation ternie
    information fournie par AFP 07.11.2025 21:08 

    Le prix Nobel américain James Watson, dont le décès a été annoncé vendredi, a révolutionné la science en découvrant la structure de l'ADN avec son collègue Francis Crick, un accomplissement majeur terni par des propos racistes. Il est mort à 97 ans, a fait savoir ... Lire la suite

  • Le bâtiment de la Philarmonie de Paris, réalisé par l'architecte Jean Nouvel, à Paris, le 29 janvier 2025 ( AFP / Sébastien DUPUY )
    Emoi après des heurts lors du concert d'un orchestre israélien à Paris
    information fournie par AFP 07.11.2025 19:42 

    Fumigènes dans les gradins, heurts, interruptions du concert: les incidents qui ont émaillé jeudi soir un concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël à Paris ont suscité vendedu une vague de condamnations dans la classe politique, à l'exception de LFI. Trois ... Lire la suite

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Transport urbain: la RATP recapitalise sa filiale RATP DEV
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.11.2025 19:40 

    La RATP a recapitalisé à hauteur de 184 millions d'euros sa filiale endettée RATP Dev, qui exploite et maintient des réseaux de transport urbain dans une vingtaine de pays et en province. Le groupe a décidé "de procéder à une augmentation de capital de sa filale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank