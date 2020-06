Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les banques pourraient devoir suspendre les bonus pour bénéficier de mesures d'urgence-Doc. UE Reuters • 02/06/2020 à 18:36









par Huw Jones LONDRES, 2 juin (Reuters) - Les banques européennes pourraient devoir renoncer aux bonus pendant un an afin d'être éligibles aux mesures d'urgence envisagées pour soutenir le secteur financier, fragilisé par les conséquences de la pandémie de coronavirus. Le "paquet" européen prévoit d'alléger certaines exigences en matière de fonds propres afin de soutenir les banques qui représentent un maillon essentiel pour le financement des entreprises au moment où l'économie sombre dans la récession. Cet ensemble de mesures doit encore être approuvé par les États de l'Union européenne ainsi que par le Parlement européen. Certains législateurs proposent d'attribuer au régulateur le pouvoir de suspendre temporairement le versement de bonus, d'autres primes ainsi que les rachats d'actions et les dividendes par ce type d'établissement. Le Parlement européen doit tenir un premier vote sur cet ensemble de mesures le 8 juin. Ensuite, il ouvrira des négociations avec les Etats de l'Union européenne pour obtenir un accord final avant la fin de mois de juin. Cet accord devrait entrer en vigueur assez rapidement afin de permettre aux entités bancaires d'appliquer ces nouvelles règles dès la publication de leurs résultats du deuxième trimestre. (Huw Jones, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

