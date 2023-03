Les banques mettent une nouvelle fois les indices européens sous pression

En Allemagne, l'action Deutsche Bank dévisse de plus de 8% en raison de la forte hausse du coût d'assurance contre le risque de défaillance. Si la banque a enregistré en 2022 sa meilleure performance annuelle en 10 ans grâce à sa restructuration, elle a connu de nombreux déboires au cours de ces dernières années.

En Europe, UBS et Credit Suisse chutent de respectivement 5,6% et 6% alors que selon Bloomberg, elles feraient partie des banques visées par une enquête du ministère américain de la Justice afin de savoir si elles ont aidé des oligarques russes à se soustraire aux sanctions.

(AOF) - Les marchés européens sont de nouveau sous la pression du secteur bancaire. Plus forte baisse du CAC 40 (-1,55% à 7 028 points), Société Générale recule de 5,14% à 20,11 euros tandis que BNP Paribas cède 3,66% à 51,33 euros et Crédit Agricole 2,47% à 9,9 euros. Malgré le sauvetage de Credit Suisse par UBS orchestré par les autorités le week-end dernier, les investisseurs continuent de s’inquiéter de possibles autres mauvaises surprises dans ce secteur.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.