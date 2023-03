Les banques françaises plombent le CAC 40

(AOF) - Les marchés européens reculent nettement, pénalisés comme Wall Street par la chute des banques. L’indice CAC 40 perd 1,85% à 7 180,65 points, lestés par Société Générale (-5,48%), BNP Paribas (-4,65%) et Crédit Agricole (-3,29%). Hier, l’indice des banques régionales américaines a dévissé de 8% dans le sillage des difficultés de SVB Financial Group, qui a flanché de 60% en Bourse et est attendu en baisse de 20% aujourd’hui.

SVB Financial Group a lancé une augmentation de capital de 2,5 milliards de dollars et vendu pour 21 milliards de titres pour faire face à un risque de liquidité.

Ces difficultés interviennent après la décision de Silvergate de mettre la clé sous la porte après avoir essuyé d'importantes pertes à la suite de la faillite de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, FTX.

Les investisseurs craignent que ces deux banques ne soient pas les seules en difficulté.

Le recul des taux longs sur fond de hausse de l'aversion au risque pèse aussi sur le secteur bancaire.