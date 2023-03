Les banques françaises de nouveau sous pression après des perquisitions du PNF

Le Monde précise que Société Générale, BNP Paribas, Exane (filiale de BNP Paribas), Natixis (groupe BPCE) et HSBC sont soupçonnés de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée. BNP et Exane sont en outre soupçonnées de fraude fiscale aggravée.

Celle-ci consiste à mettre en place des opérations complexes sur les marchés, dans le but de contourner l'impôt sur les dividendes dû par les actionnaires d'entreprises cotées en bourse.

(AOF) - En hausse ce matin alors que les craintes à propos de la santé du secteur bancaire s’étaient apaisées, les actions des banques françaises se sont retournées à la baisse en fin de matinée. Société Générale, Exane, BNP Paribas, Natixis (BPCE) et HSBC ont fait l’objet de perquisitions, a indiqué à l’AFP, le parquet national financier (PNF). Ce dernier a ainsi confirmé une information du Monde. Selon ce dernier, elles sont soupçonnées d’avoir permis à leurs clients étrangers d’échapper à l’impôt sur les dividendes, grâce à la pratique du « CumCum ».

