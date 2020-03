Les banques françaises chahutées en Bourse

(AOF) - Les cours des principales banques françaises perdent entre 20% (Natixis) et 30% (Société Générale) depuis le début de l'année. Elles chutent dans le sillage du rendement des emprunts d'Etat allemands, qui sert de référence en Europe. Celui du 10 ans a ainsi inscrit un nouveau plus bas historique en séance à -0,74%. Cette baisse et la dégradation de la situation macroéconomiques devraient peser sur les revenus d'intérêt.

Les banques pourraient être confrontées à une hausse des créances douteuses si l'épidémie de coronavirus se prolongeait. Au sein de leurs activités de marchés, les émissions de dette ou d'actions sont pratiquement stoppées.