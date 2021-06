Les banques françaises bien placées pour éviter un atterrissage brutal de la qualité des actifs

(AOF) - Scope s'attend à ce que les conditions d'exploitation des banques françaises se normalisent à mesure que l'économie se redresse. Les prêts douteux n'augmenteront que modérément, et les banques devraient éviter un atterrissage brutal sur la qualité des actifs, soutenues par un retrait progressif des mesures de soutien. Pour l'agence de notation, l'apparition de prêts à problèmes devrait être minime pour les secteurs les plus résilients et les plus dynamiques et se concentrer sur les secteurs économiques les plus fragiles.

L'étendue des secteurs les plus vulnérables devrait également se réduire, tandis que la génération de revenus des banques et, par conséquent, leur capacité d'absorption des pertes s'améliorer encore.