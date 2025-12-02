 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 102,70
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les banques européennes, sous la houlette de BNP et d'ING, font avancer leur projet de monnaie stable en euros
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'entreprise basée à Amsterdam prévoit un lancement au second semestre 2026

*

BNP Paribas rejoint un consortium avec neuf autres banques

*

Howard Davies, ancien président de NatWest, sera président du conseil d'administration

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article) par Elizabeth Howcroft et Jesús Aguado

Un groupe de dix banques européennes, dont ING INGA.AS , UniCredit CRDI.MI et BNP Paribas BNPP.PA , ont formé une société pour lancer une stablecoin ancrée dans l'euro au cours du second semestre de 2026, dans une démarche qui, espèrent-ils, contrera la domination des États-Unis dans les paiements numériques.

Le directeur général de la société basée à Amsterdam, nommée Qivalis, sera Jan-Oliver Sell, qui était auparavant le directeur général des activités allemandes de Coinbase, la plateforme d'échange de cryptomonnaies, et qui a également travaillé pour Binance. L'ancien président de NatWest, Howard Davies, en sera le président du conseil d'administration, a déclaré le groupe lors d'une conférence de presse à Amsterdam mardi.

La nouvelle société, qui aura son siège à Amsterdam, prévoit d'embaucher 45 à 50 personnes dans les 18 à 24 prochains mois, a déclaré Sell, ajoutant qu'ils ont déjà un tiers de ce nombre. Floris Lugt, responsable des actifs numériques d'ING, sera le directeur financier.

Les banques sont confrontées à la croissance rapide du secteur des stablecoins et à la croissance plus large des crypto-monnaies, qui sont considérées par certains prêteurs comme des concurrents directs potentiels.

Cette croissance a mis les prêteurs traditionnels sous pression pour trouver des utilisations à la technologie blockchain dans leurs propres activités.

Un grand nombre de sociétés financières américaines de premier plan se sont préparées à lancer leurs propres stablecoins garantis en dollars après que le président américain Donald Trump a signé une loi établissant des règles pour les stablecoins .

LES STABLECOINS INDEXÉS SUR LE DOLLAR ONT FAIT UN BOND EN AVANT

Les stablecoins - un type de crypto-monnaie conçu pour maintenir une valeur constante et soutenu par des devises traditionnelles - ont connu une forte croissance ces dernières années, sous l'impulsion de la société Tether, basée au Salvador, qui a mis en circulation environ 185 milliards de dollars de son jeton basé sur le dollar.

Il y a peu de signes de demande pour des stablecoins compatibles avec l'euro. La branche cryptographique de la Société Générale, SG-FORGE - qui ne fait pas partie de Qivalis - a lancé un stablecoin compatible avec l'euro en 2023, mais il n'a que 64 millions d'euros (74,27 millions de dollars) de jetons en circulation.

Qivalis a déclaré dans un communiqué que le jeton fournira "des paiements et des règlements quasi-instantanés et à faible coût", bien que Davies ait déclaré que le cas d'utilisation initial sera dans le commerce de crypto-monnaie.

M. Sell a déclaré que le nom avait été choisi pour véhiculer la confiance, la qualité et les valeurs, qui sont essentielles dans la finance, et qu'il était facile à prononcer dans toutes les langues.

La société prévoit de lancer son stablecoin au début du second semestre 2026, le processus d'obtention de la licence prenant de six à neuf mois, a déclaré M. Sell.

Elle demande une licence d'établissement de monnaie électronique (EMI) à la banque centrale néerlandaise.

INQUIÉTUDES RÉGLEMENTAIRES

Les régulateurs craignent que les stablecoins n'aspirent les flux d'argent hors du système bancaire réglementé. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré aux décideurs européens que l'émission privée de stablecoins présentait des risques pour la politique monétaire et la stabilité financière.

La BCE travaille également à l'élaboration d'un euro numérique qui serait une alternative stratégique aux moyens de paiement privés dominés par les États-Unis, tels que les cartes de crédit et les stablecoins.

Les banques impliquées dans le projet, annoncé pour la première fois en septembre, étaient à l'origine ING, UniCredit, Banca Sella BSEL.HT , KBC KBC.BR , DekaBank, Danske Bank

DANSKE.CO , SEB SEBa.ST , Caixabank CABK.MC et Raiffeisen Bank International RBIV.VI . BNP Paribas a depuis rejoint le groupe, a déclaré M. Lugt mardi.

Un autre groupe composé de dix banques, dont Bank of America BAC.N , Deutsche Bank DBKGn.DE , Goldman Sachs GS.N et UBS UBSG.S , a également déclaré qu'il étudiait conjointement la possibilité d'émettre un stablecoin. BNP Paribas fait partie des deux groupes.

(1 $ = 0,8617 euros)

Devises

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
53,260 USD NYSE 0,00%
BNP PARIBAS
74,8900 EUR Euronext Paris +1,97%
CAIXABANK
9,9000 EUR Sibe +1,81%
COINBASE GLB RG-A
259,8400 USD NASDAQ 0,00%
DANSKE BANK
40,320 EUR Tradegate -0,42%
DANSKE BANK
301,300 DKK LSE Intl +2,59%
DEUTSCHE BANK
31,0700 EUR XETRA +1,90%
GOLDMAN SACHS GR
810,840 USD NYSE 0,00%
ING GROUP
22,8750 EUR Euronext Amsterdam +1,64%
KBC GR
105,0000 EUR Euronext Bruxelles -1,45%
RAIFF BANK INT
35,700 EUR LSE Intl -0,06%
SEB -A-
189,575 SEK LSE Intl +0,96%
SOCIETE GENERALE
60,7200 EUR Euronext Paris +1,67%
UBS GROUP
31,060 CHF Swiss EBS Stocks +0,26%
UNICREDIT
65,200 EUR MIL +0,57%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank