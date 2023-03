Les banques européennes : les directions encore insuffisamment féminisées

(AOF) - 27% des banques n'ont pas encore mis en place une politique de diversité des genres, selon une étude de l’Autorité bancaire européenne. En conséquence, elle demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de surveillance appropriées pour s'assurer que tous les établissements se conforment à cette exigence légale. L'autorité précise que les femmes ne représentaient que 18% des directeurs exécutifs et 27,75% des directeurs non exécutifs. Elles gagnent par ailleurs respectivement 9,48% et 5,90% de moins que leurs collègues masculins.

Plus de la moitié des établissements (56%) de l'échantillon et près de la moitié des grands établissements de crédit ont des directions entièrement masculines.