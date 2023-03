Les banques européennes flanchent dans le sillage de Credit Suisse

(AOF) - Le secteur bancaire en Europe creuse ses pertes dans le sillage de Credit Suisse, qui dévisse de 15,6% à 1,89 franc suisse et affiche un nouveau plus bas historique. La Saudi National Bank, qui détient 9,8% du capital de la banque suisse, n’envisage pas d’engager plus d’argent pour la soutenir, selon Bloomberg. « La réponse est absolument négative », a déclaré au média, Ammar A. Al-Khudairy, le président de la banque saoudienne.

" Pour de nombreuses raisons en dehors de la raison la plus simple, qui est d'ordre réglementaire et statutaire. Nous détenons désormais 9,8 % de la banque et si nous passons au dessus de 10% toutes sortes de nouvelles règles s'appliquent ".

" Je ne pense pas qu'elle ait besoin d'argent supplémentaire ; si vous regardez ses ratios, ils sont bons. Et elle opère dans le cadre d'un régime réglementaire solide en Suisse et dans d'autres pays " a-t-il également déclaré à Reuters.

A Paris, Société Générale dévisse de 10% à 22,03 euros, BNP Paribas, 9,55% à 52,35 euros et Crédit Agricole de 5,23% à 10,22 euros.

Dans son rapport annuel publié hier, Credit Suisse avait prévenu avoir découvert des " faiblesses importantes " dans ses contrôles internes. " La direction du groupe a conclu qu'au 31 décembre 2022, le contrôle interne du groupe relatif à l'information financière n'était pas efficace ", peut-on lire dans ce document. " Il n'a pas conçu et maintenu un processus efficace d'évaluation des risques pour identifier et analyser le risque d'inexactitudes significatives dans ses états financiers ".

" Séparément (et de manière plus substantielle), la banque note que les flux sortants se sont stabilisés, mais ne se sont pas inversés " rapporte Berenberg.