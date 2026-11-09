Les banques et les investisseurs se montrent de plus en plus méfiants vis-à-vis de la dette liée à l'IA, effrayés par la chute des marchés

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* Les prêteurs se montrent quelque peu réticents à s'exposer davantage à ces opérations

* Selon certaines sources, les investisseurs et les prêteurs soumettent les flux de trésorerie à des tests de résistance ("stress tests") en prévision d'un ralentissement économique

* Goldman Sachs prévoit que les émissions de dette des hyperscalers mondiaux atteindront 420 milliards de dollars en 2027

par Saeed Azhar et Nupur Anand

Les banques et les investisseurs en crédit examinent de plus en plus attentivement les opérations de dette liées à l’IA, tout en se montrant réticents à accroître leur exposition vis-à-vis des emprunteurs, ébranlés par la récente chute des marchés et par l’évolution des anticipations concernant la trajectoire de croissance de cette technologie.

Certaines banques, qui, il y a quelques semaines encore, se bousculaient pour financer des opérations liées à l’IA, indiquent désormais aux acteurs du marché qu’elles seraient réticentes à financer de nouvelles opérations, même si celles-ci bénéficient de garanties de la part des grandes entreprises technologiques du secteur, selon plusieurs sources bancaires et du crédit.

Ce repli des prêts a été exacerbé par la récente chute des marchés boursiers, qui a fait perdre jeudi 2.500 milliards de dollars de capitalisation boursière au Nasdaq 100 et a entraîné l’indice dans une phase de correction. Les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis alimentent également les craintes d’un renforcement de la surveillance des centres de données .

Un éventuel ralentissement de la construction de centres de données dédiés à l’IA pourrait freiner la croissance des prêts et peser sur les commissions des banques d’investissement issues des prêts, des ventes d’obligations et des introductions en bourse qui ont contribué à financer l’expansion rapide du secteur.

Selon deux sources, ce revirement s’est produit au cours des derniers jours seulement. Certains prêteurs se sont montrés réticents à financer des opérations, même si celles-ci sont soutenues par des acteurs tels qu’Anthropic et Google GOOGL.O , ont indiqué ces sources, sans préciser les noms des prêteurs.

Anthropic n’a pas souhaité s’exprimer sur ses récents emprunts. Google n’a pas souhaité s’exprimer.

“Au cours de l’année écoulée, on a observé un enthousiasme débridé pour accorder des prêts aux "néoclouds", c’est-à-dire à toute entité construisant des centres de données ou développant des actifs liés à l’IA”, a déclaré Chris Poggi, associé spécialisé en finance chez Ropes & Gray, en référence aux entreprises qui louent une puissante capacité de calcul en IA, souvent basée sur des puces de pointe, à des sociétés développant des technologies d’IA.

“Les carnets des investisseurs obligataires sont désormais pleins et ceux-ci évaluent actuellement s’ils ont atteint le maximum de leur engagement pour cette année.”

Malgré tout, l’offre sur le marché des prêts dédiés à l’IA va considérablement augmenter, car les besoins de financement sont très élevés. Goldman Sachs Research prévoit que les émissions de dette mondiales des hyperscalers atteindront 420 milliards de dollars en 2027, soit plus de 60% de plus que son estimation de 250 milliards de dollars pour l’exercice 2026.

Les investisseurs et les prêteurs soumettent également les flux de trésorerie à des tests de résistance ("stress tests") en cas de ralentissement économique et examinent minutieusement les détails contractuels qui sous-tendent les projets d’infrastructure d’IA, notamment les obligations de service, les échéances opérationnelles et les conditions dans lesquelles les grands clients du secteur technologique pourraient réduire ou résilier leurs engagements, ont indiqué deux de ces sources.

Bon nombre de ces opérations sont assez complexes. Les fabricants de puces se portent généralement garants de la dette senior destinée à financer l’achat de puces de pointe pour une entreprise spécialisée dans l’IA et garantissent également les paiements liés à la location à long terme des centres de données. Jusqu’à récemment, les banques et les acteurs du crédit privé étaient attirés par ce type de prêts en raison des garanties assurant le remboursement de la dette.

Alors que les hyperscalers et les “néoclouds” se livrent à une course effrénée pour lever des fonds supplémentaires destinés aux centres de données, aux puces et aux infrastructures informatiques, ils se heurtent de plus en plus à des prêteurs qui s’interrogent sur le niveau d’exposition supplémentaire qu’ils souhaitent assumer dans un secteur qui occupe déjà une part importante de leur portefeuille de prêts.

Chez JPMorgan Chase, par exemple, les prêts adossés à d’autres biens immobiliers générateurs de revenus, parmi lesquels figurent les centres de données, s’élevaient à 29 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre. Ils constituent la deuxième plus grande exposition de la banque à l’immobilier commercial, avec 12%, juste derrière les immeubles d’habitation. JPMorgan n’a pas souhaité faire de commentaire.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 8% des prêts immobiliers commerciaux de la banque il y a trois ans, lorsque la catégorie des centres de données occupait la quatrième place derrière les immeubles d’habitation, les biens industriels et les immeubles de bureaux.

À l’instar des prêteurs directs, les investisseurs se montrent désormais beaucoup plus sélectifs quant aux opérations qu’ils soutiennent. Le spread sur la dette à 10 ans des hyperscalers s’est élargi d’environ 50 points de base depuis le début de l’année, contre environ 20 points de base pour les entreprises industrielles de haute qualité non liées à l’IA, selon Yuri Seliger, analyste crédit chez Bank of America. Les cours des obligations de Meta META.O , émises plus tôt cette année, et de SpaceX s’échangent en dessous du pair.

En Asie, certaines banques veillent à ce que les opérations soient étayées par des flux de trésorerie et examinent les risques de très près.

“Pour le type d’opérations que nous examinons, nous accordons une grande importance à l’aspect risque. Nous structurons donc les opérations de manière à garantir l’existence de flux de trésorerie”, a déclaré vendredi Tan Teck Long, directeur général du groupe OCBC de Singapour OCBC.SI , lors d’une conférence de presse sur les résultats.

AFFAIBLISSEMENT DU CRÉDIT

Le recul a été particulièrement marqué chez les emprunteurs du secteur de l’IA présentant un profil de risque plus élevé, tels que les entreprises de “néocloud” et les opérateurs de centres de données indépendants.

Oracle ORCL.N et CoreWeave CRWV.O font partie des entreprises de “néocloud” qui pourraient être affectées par d’éventuels retards de construction ou des moratoires, selon Baird Equity Research. L’action de CoreWeave a chuté de 35% depuis le début de l’année, et les cours de ses obligations ont également fortement baissé sur le marché secondaire .

Certaines émissions obligataires prévues, liées aux centres de données et aux puces électroniques, sont également mises en attente.

La société de “néocloud” Nebius NBIS.O , cotée au Nasdaq, envisageait de lancer une émission d’obligations à haut rendement en septembre, mais a décidé de ne pas y donner suite le mois dernier, a indiqué une source proche du dossier. La société spécialisée dans le cloud IA n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

En octobre, Nebius a conclu une ligne de crédit senior garantie de 3,5 milliards de dollars accordée par Citigroup, destinée au développement de centres de données, à l’acquisition de processeurs graphiques (GPU) et aux besoins généraux de l’entreprise.

“La plupart des banques et des investisseurs en crédit adopteront une attitude attentiste”, a déclaré Jay Bala, cofondateur et directeur général d’AIP, un gestionnaire d’actifs alternatifs pesant 300 millions de dollars, en référence à l’évolution de la croissance du secteur de l’IA après la victoire écrasante des démocrates au Congrès lors des élections de mi-mandat.​