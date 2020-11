Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les banques espagnoles BBVA et Sabadell renoncent à fusionner Reuters • 27/11/2020 à 07:27









MADRID, 27 novembre (Reuters) - Les banques espagnoles BBVA BBVA.MC et Banco Sabadell SABE.MC ont mis fin vendredi à leurs discussions sur un éventuel mariage en raison de leur incapacité à se mettre d'accord sur les termes financiers d'une telle fusion. "Banco Sabadell informe que le conseil d'administration a décidé de clore les discussions (...) parce que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le ratio d'échange des deux entités", déclare l'établissement dans un communiqué. Ce projet s'apparentait davantage à une acquisition par BBVA de Sabadell, qui se retrouve ainsi de nouveau sous pression dans un paysage bancaire espagnol en voie de consolidation. Les deux banques avaient annoncé le 16 novembre l'ouverture de négociations pour tenter de former le deuxième groupe bancaire d'Espagne, doté de près de 600 milliards d'euros d'actifs. (Jesus Aguado, version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées BBVA Sibe +2.47% BANCO SABADELL Sibe -11.98%