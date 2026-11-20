Les banques de Wall Street s'apprêtent à connaître une année exceptionnelle, les introductions en bourse d'Anthropic et de SpaceX leur rapportant 1 milliard de dollars de commissions

Les banques de Wall Street s'apprêtent à connaître l'une de leurs années les plus lucratives dans le domaine des introductions en bourse, les introductions spectaculaires d'Anthropic et de SpaceX générant à elles seules plus d'un milliard de dollars de commissions de souscription.

Un consortium de 22 banques devrait percevoir environ 550 millions de dollars pour la prise ferme de l’introduction en bourse d’Anthropic, d’un montant de 81,3 milliards de dollars , dépassant ainsi les quelque 500 millions de dollars qu’elles avaient gagnés lors de l’offre record de SpaceX en juin, selon le prospectus d’offre définitif d’Anthropic publié jeudi.

Ces commissions représentent une part relativement faible des 81 milliards de dollars levés par Anthropic lors de son introduction en bourse, voire jusqu’à 93,5 milliards de dollars si les options de surallocation sont exercées. Les banques percevront environ 0,68 % des fonds levés lors de l’introduction en bourse d’Anthropic, ce qui correspond globalement aux quelque 0,67 % qu’elles avaient perçus lors de l’introduction en bourse de SpaceX.

Les commissions de prise ferme sur les introductions en bourse peuvent généralement atteindre 7 % du produit, bien que ce pourcentage diminue fortement pour les opérations de plus grande envergure , les entreprises levant des dizaines de milliards de dollars pouvant négocier des taux nettement inférieurs à ceux des petits émetteurs.

LA RÉPARTITION DES COMMISSIONS D'ANTHROPIC

Les modalités de rémunération d’Anthropic mettent également en évidence le pouvoir de négociation dont disposent les émetteurs de très grande envergure vis-à-vis de Wall Street.

Certaines banques participant à l’opération n’ont appris le montant de leurs commissions que mercredi soir, selon une source proche de la transaction — ce qui suggère un degré inhabituel d’incertitude jusqu’aux dernières étapes de l’offre, alors même que les banques se livrent une concurrence acharnée pour remporter les opérations les plus convoitées.

Anthropic n’a pas répondu à une demande de commentaire.

S’il est courant que les commissions d’introduction en bourse soient finalisées à la clôture de l’opération, il est inhabituel qu’une entreprise ne communique pas à l’avance un pourcentage approximatif de l’offre que les souscripteurs peuvent s’attendre à percevoir, a déclaré cette source.

D’autres émetteurs de premier plan ont laissé les banques dans l’ignorance jusqu’aux dernières étapes d’une offre, tirant parti de la concurrence intense entre les souscripteurs pour des rôles dans des opérations très convoitées .

Le concepteur de puces Arm, détenu par SoftBank, n’avait pas fourni aux banques d’accord clair sur les commissions lorsqu’il a engagé 28 souscripteurs pour son introduction en bourse de 5 milliards de dollars en 2023, avait alors rapporté Reuters . SoftBank a attendu quelques jours avant la fixation du prix pour préciser la structure des commissions, ce qui lui a permis de mieux évaluer les performances des banques au cours du processus de commercialisation, selon une source proche du dossier.

Les banques sont prêtes à accepter des commissions relativement faibles sur les méga-introductions en bourse en raison du prestige lié à la participation à des introductions historiques, de l’amélioration de leur classement dans les classements des banques d’affaires et du potentiel de nouvelles activités, notamment le trading d’actions, les prêts et les services de gestion de patrimoine.

Anthropic prend en charge 536,7 millions de dollars des commissions de souscription, les 13,3 millions restants étant à la charge de ses sept cofondateurs, qui ont cédé des actions dans le cadre de l’opération, comme l’indique le prospectus.

Goldman Sachs et Morgan Stanley, qui ont conjointement dirigé les introductions en bourse d’Anthropic et de SpaceX, devraient se tailler la part du lion de la cagnotte des commissions, en recevant chacune environ 20,5 %, soit 41 % à elles deux, ce qui représente plus de 110 millions de dollars chacune. Le reste des commissions sera réparti entre les autres banques ayant participé à la préparation de l’entrée en bourse de cette entreprise spécialisée dans l’IA.

MÉGA-INTRODUCTIONS EN BOURSE

Les banques ont déjà connu une année lucrative grâce aux introductions en bourse. Selon Dealogic, les introductions en bourse mondiales ont permis de lever plus de 357 milliards de dollars cette année, contre 186 milliards en 2025, SpaceX et Anthropic représentant à elles seules environ la moitié de ce montant.

Il s’agit de la deuxième meilleure année pour les introductions en bourse selon les données de Dealogic remontant à 1995, derrière le montant de 609 milliards de dollars enregistré en 2021.

Les revenus tirés des introductions en bourse américaines par les banques atteignent également leur plus haut niveau depuis cinq ans, comme le montrent les données de Dealogic. Morgan Stanley, Goldman Sachs et JPMorgan occupent les premières places du classement et ont chacune engrangé plus de 330 millions de dollars depuis le début de l’année, hors introduction en bourse d’Anthropic, contre environ 260 millions de dollars chacune en 2025.

Ce chiffre reste toutefois bien inférieur à celui de 2021, année où ces trois banques avaient chacune encaissé plus d’un milliard de dollars de commissions et où le total des revenus tirés des introductions en bourse aux États-Unis par les banques américaines avait atteint près de 10 milliards de dollars, selon Dealogic.

Le total de 2021 avait été tiré vers le haut par un boom lié à la pandémie, alimenté par des taux d’intérêt proches de zéro, des opérations de trading de détail stimulées par les mesures de relance et une vague d’introductions en bourse de sociétés « chèque en blanc ».