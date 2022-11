Les banques de la zone euro vont rembourser 296 milliards d’euros à la BCE

(AOF) - Les banques de la zone euro devront rembourser prochainement à la Banque centrale européenne 296 milliards d’euros de liquidités empruntées via des opérations ciblées de refinancement à plus long terme (TLTRO), a indiqué l’institution financière. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipaient 600 milliards d’euros de remboursement, selon la prévision médiane. La fourchette d’estimation était cependant très large, s’étalant de 200 milliards d’euros à 1 500 milliards d’euros.

Le total des liquidités obtenues par les banques dans le cadre des LTRO entre 2019 et 2021 et non encore remboursées s'élève désormais à 1 817 milliards d'euros. Une autre opération de remboursement est prévue en décembre.

La BCE avait annoncé fin octobre que les conditions de ses LTRO seraient désormais plus onéreuses.

" Ces importants remboursements anticipés réduisent le bilan de l'Eurosystème et contribuent ainsi à la normalisation globale de la politique monétaire, qui est nécessaire pour ramener l'inflation vers l'objectif à moyen terme " a tweeté, Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne.