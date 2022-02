Les banques continuent de financer de nouveaux projets de pétrole et gaz

(AOF) - Les plus grandes banques européennes ont injecté quelque 400 milliards de dollars dans des entreprises développant la production de pétrole et de gaz depuis 2016, révèle l'association d'investissement responsable ShareAction dans un rapport publié aujourd'hui. "La poursuite de l'histoire d'amour des banques avec le pétrole et le gaz va à l'encontre des avertissements de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) - la principale autorité mondiale en matière d'énergie - qui a prévenu qu'il n'y avait pas de place pour de nouveaux gisements de pétrole et de gaz", écrit l'association.

En outre, cette décision fait fi de l'engagement public de la banque envers la Net Zero Banking Alliance (NZBA), une alliance de banques qui s'engagent à ne produire aucune émission d'ici 2050.

En fait, les membres de la NZBA ont fourni au moins 33 milliards de livres sterling (39,5 milliards d'euros) de financement aux principaux producteurs de pétrole et de gaz depuis qu'ils ont rejoint l'alliance l'année dernière. Plus de la moitié de cette somme a été fournie par quatre signataires fondateurs : Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank et HSBC.