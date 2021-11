(Crédits photo : Federal Reserve BCE - )

Le 5 novembre 2021

Les investisseurs ont bien compris qu'ils peuvent compter sur le soutien indéfectible des banques centrales prêtes à se plier en quatre pour maintenir des conditions financières favorables à la croissance et à l'emploi. Les énormes précautions, qui ont accompagné l'annonce par la Réserve Fédérale de sa décision de réduire ses achats d'actifs financiers initiés au début de la pandémie de Covid-19 pour soutenir l'économie, en sont la meilleure illustration.

Les sommes retirées se révèlent finalement très faibles à hauteur de 15 milliards de dollars, sur 12O milliards distribués jusqu'à présent. Le président de la Fed, Jerome Powell, a aussi indiqué que ce retrait sera graduel et étalé jusqu'à mi-2022. Il pourra même être amendé en cas de nécessité. Toute perspective de hausse des taux directeurs à court terme a surtout été écartée. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a de son côté fait la même déclaration en indiquant «qu'aucune hausse des taux d'intérêt n'était prévue ni à court, ni à moyen terme ».

Avec de telles déclarations, les détenteurs de capitaux peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Les banques centrales se sont mues en alliées objectives des marchés financiers. L'argent « magique » va continuer de pleuvoir sur les marchés, même si cette stratégie n'est plus du tout adaptée au contexte de reprise actuel. En endossant le costume de sauveteur suprême du bien-être général, elles se sont piégées elles-mêmes et ne peuvent plus reculer, de peur provoquer un krach boursier ou de mettre le couteau sous la gorge d'états surendettés, incapables de faire face à une hausse de leurs conditions de financement.

Pour que les actions montent, il ne reste plus qu'à s'assurer de la bonne santé des entreprises et que la croissance soit au rendez-vous. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui, avec des publications trimestrielles qui se révèlent dans la plupart des cas supérieures aux attentes. Les indicateurs macroéconomiques témoignent eux-aussi d'un regain d'énergie des économies occidentales, qui avait marqué le pas à la mi-août. Les records de hausse des indices se sont donc enchaînés cette semaine à Wall Street et notre CAC 40 est enfin parvenu à dépasser ses plus hauts niveaux de septembre 2000.

Nous avons, dans ces conditions, renforcé les positions sur nos portefeuilles qui, dans un contexte de rebond général des marchés, risquaient de se trouver sous-investis. Les arbitrages les plus importants ont été réalisés du côté du portefeuille Offensif, avec l'achat le 3 novembre de 100 actions Soitec et avec le renforcement de nos positions de 200 actions supplémentaires STMicroelectronics. Ces deux opérations réalisées dans le secteur des semi-conducteurs, nous donnent pleine satisfaction. Ce n'est pas tout à fait le cas de notre achat, le 1er novembre, de 1500 titres TF1 en net repli depuis. Notre mode opératoire consistant à ne pas nous enferrer dans une mauvaise opération, nous incitera à réduire la position en cas de repli approchant les 10%. Nous rappelons au passage que nous nous imposons toujours de couper toutes les lignes de titres en cas de baisse de plus de 20%. Cette règle nous a par le passé évité bien des déboires !

Dans le portefeuille Défensif, nous n'avons fait entrer aucune nouvelle valeur, mais nous avons commencé à reconstituer certaines lignes de titres ayant fait l'objet de ventes bénéficiaires. C'est le cas d'Hermès International, avec le renforcement de la position de 8 actions supplémentaires le 1er novembre. Le maroquinier de la rue Saint Honoré est aujourd'hui la plus grosse position de notre sélection défensive.

Deux opérations ont enfin été effectuées dans le portefeuille PEA Placement Monde. Nous avons décidé d'accompagner la remontée des indices boursiers aux Etats-Unis et en Europe en entrant en portefeuille, le 1er novembre, 1.000 parts de l'ETF Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average et, le 3 novembre, 2.500 parts de l'ETF BNP Paribas Easy CAC 40. S'agissant de cette dernière opération, l'objectif est de miser à titre spéculatif sur une accélération haussière de l'indice parisien, une fois franchi son précédent record vieux de 21 ans.

Bon week-end à tous,