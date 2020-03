Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les banques centrales augmentent la fréquence des injections de dollars Reuters • 20/03/2020 à 15:24









WASHINGTON, 20 mars (Reuters) - Six des principales banques centrales du monde ont annoncé vendredi une nouvelle initiative concertée visant à améliorer l'approvisionnement des marchés mondiaux en dollars américains, l'une des multiples mesures mises en oeuvre ces derniers jours pour tenter d'apaiser les tensions sur les marchés. La Banque d'Angleterre, la Banque du Canada, la Banque centrale européenne (BCE), la Banque du Japon, la Banque nationale suisse (BNS) et la Réserve fédérale américaine vont ainsi augmenter la fréquence des opérations de swaps de devises à sept jours. "Jusqu'ici hebdomadaires, ces opérations seront quotidiennes à compter du lundi 23 mars 2020 et continueront à ce rythme au moins jusqu'à fin avril", précisent-elles dans un communiqué commun. Les banques centrales poursuivront parallèlement à un rythme hebdomadaire les opérations à 84 jours. (Lindsay Dunsmuir, version française Marc Angrand)

