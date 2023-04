Les banques bénéficiaires collatérales de la hausse du pétrole

" Il faudra un certain temps pour connaître l'impact exact de cette décision sur les prix mondiaux, étant donné que les inquiétudes concernant la demande persistent, mais il s'agit d'un autre facteur potentiel exerçant une pression à la hausse sur l'inflation, après avoir été largement un facteur d'amélioration cette année ", explique Deutsche Bank.

(AOF) - Les valeurs pétrolières ne sont pas les seules à tirer le marché parisien : le secteur bancaire est également bien représenté parmi les principales progressions du CAC 40 : +1,85% pour Société Générale, +1,52% pour BNP Paribas… La forte hausse des cours du pétrole à la suite de la décision inattendue de l’Opep+ de réduire sa production se traduit en effet par une hausse des taux longs du fait de son impact inflationniste. Le rendement du 10 ans allemand gagne près de 7 points de base à plus de 2,36%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.