Les banques américaines sous la pression des avertissements de Nomura et Credit Suisse

(AOF) - Les banques américaines sont attendues en recul à la suite des deux profits warning de Nomura et Credit Suisse en raison de la faillite du hedge fund américain, identifié comme étant Archegos Capital Management. Selon le Wall Street Journal, des positions sur des actions représentant près de 30 milliards de dollars auraient été liquidées. Bloomberg évoque plus de 20 milliards de dollars, vendredi, dont 10,5 milliards par Goldman Sachs. Morgan Stanley figure parmi les autres prime broker du fonds spéculatif.

