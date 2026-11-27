Les bailleurs de Norse Atlantic exigent la restitution des avions alors que la compagnie aérienne cherche à obtenir un financement d'urgence

Les sociétés propriétaires de la flotte de 12 appareils de Norse Atlantic NORSE.OL ont résilié leurs contrats de location, a annoncé vendredi la compagnie aérienne, ce qui accentue la pression sur cette compagnie low-cost long-courrier alors qu’elle cherche d’urgence à lever de nouveaux fonds.

Norse Atlantic avait déclaré mercredi que sa situation financière était "critique", et le lendemain qu’elle suspendait tous ses vols et avertissait que le conseil d’administration pourrait déposer le bilan à moins d’obtenir un financement.

À 08h37 GMT, l’action Norse Atlantic avait chuté de 45 %, portant sa baisse depuis le début de l’année à 99,6 %.

En 2021, Norse avait signé des contrats de location à long terme portant sur neuf Boeing 787 Dreamliner auprès de la société irlandaise AerCap Holdings AER.N et sur six Dreamliner auprès de la société singapourienne BOC Aviation Ltd 2588.HK . La compagnie a par la suite restitué trois de ces appareils à AerCap.

"La société conteste la validité des avis de résiliation", a déclaré Norse dans un communiqué.

Les contrats de location avec AerCap devaient courir sur environ 12 ans pour chaque appareil, tandis que ceux conclus avec BOC devaient s’étendre sur 16 ans, selon le dernier rapport annuel de Norse.

"Même s’ils contestent ces avis, la situation semble assez tranchée. À moins d’obtenir gain de cause, ils ne pourront pas reprendre leurs activités", a déclaré l’analyste aéronautique John Strickland.

Contactée par Reuters, la BOC a refusé de commenter. AerCap n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La compagnie aérienne poursuit ses négociations en vue d’obtenir un financement à court terme, mais "rien ne garantit qu’une solution viable sera trouvée" , a-t-elle déclaré vendredi.

Les compagnies aériennes du monde entier ont été touchées par la hausse des coûts du carburant et les perturbations opérationnelles liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a débuté fin février.

Les prix du kérosène en Europe ont plus que doublé en mars à la suite des perturbations d’approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient et sont restés volatils, ce qui a accentué les pressions sur les coûts dans l’ensemble du secteur.

Norse n’est pas la seule compagnie aérienne européenne à connaître des difficultés financières: la compagnie lettone airBaltic a annoncé plus tôt cette année qu’elle se plaçait sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites et entamait une restructuration afin de consolider son financement.